Neuauflage der Imagebroschüre gerne Enger

Enger. Nach einigen Jahren erfährt die Imagebroschüre ENGER GERNE der Widukindstadt Enger eine Neuauflage. In vertrautem Format, aber inhaltlich aktualisiert und in neuem, frischem Design präsentiert sie die Sehens­würdigkeiten Engers, das Freizeitangebot, die Gastronomie und die kulturellen und touristischen Schauwerte der Widukindstadt.

Neu in ENGER GERNE sind die eingebundenen QR Codes, mit denen der Leser einen direkten Zugriff auf Videos zu verschiedenen Inhalten der Broschüre erhält und Engers attraktive Seiten noch anschaulicher erleben kann.

ENGER GERNE soll Gästen und Besuchern der Widukindstadt in kompakter Form einen Eindruck von Engers Vielseitigkeit vermitteln und enthält alle nötigen Informationen, um sich die Widukindstadt zu erschließen. Aber auch für Neu- und Alt-Engeraner mag sich manche interessante Information finden. So enthält die Broschüre einen Innenstadtplan, einen Anhang mit relevanten Kontaktdaten und Veranstaltungsterminen und Hinweise auf überörtliche Sehenswürdigkeiten. Man findet also alles, um einen reibungslosen Aufenthalt in der Widukindstadt zu planen.