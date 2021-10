Nachtsanggeläut, Kulinarischer Rundgang und Nachtwächter-Rundgang

Gütersloh. Im November bietet die Gütersloh Marketing GmbH (gtm) den Stadtrundgang „Der Klassiker – Gütersloh und sein Nachtsanggeläut“, den Nachtwächter-Rundgang und den Kulinarischen Rundgang an.

Der Gütersloher Nachtwächter, ausgestattet mit Horn und Hellebarde, macht den Anfang. Die Tour startet am Freitag, 05. November, um 18 Uhr an der Wiese hinter der Apostelkirche. Dort erschallt passend zur Dämmerung der Ruf des Nachtwächters, der sich im Anschluss mit den Teilnehmenden auf Stadtführung begibt und dabei interessante Fakten zur Stadtgeschichte, aber auch spannende Einblicke in das Leben vergangener Jahrhunderte zum Besten gibt. Die Karten für die ca. 1,5-stündige Führung kosten 8,- Euro pro Person.

Passend zum Start des Nachtsanggeläuts wird natürlich wieder der Stadtrundgang „Der Klassiker“ angeboten. An den Samstagen, 06. und 20. November, werden die Teilnehmenden durch die Innenstadt geführt und erfahren interessante Geschichten und Anekdoten zu den Gütersloher Sehenswürdigkeiten und natürlich auch über das älteste Kulturgut Güterslohs: Das Nachtsanggeläut.

Die Touren starten jeweils um 18 Uhr vor dem Café Fritzenkötter. Die Karten für die ca. 1,5-stündige Führung kosten 5,- Euro pro Person.

Wer Gütersloh kulinarisch entdecken will, der kann sich am Samstag, 13. November, dem Kulinarischen Rundgang anschließen. Hier kommen nicht nur verschiedenste Köstlichkeiten ausgewählter Gütersloher Gastronomiebetriebe auf den Tisch, es werden auf diesem Weg durch Gütersloh außerdem interessante Wissenshäppchen zur Geschichte und Gegenwart der Stadt vermittelt. Startpunkt ist um 17.30 Uhr das Theater Gütersloh. Die Karten für die ca. 4-stündige Führung kosten 59,50 Euro pro Person.

Eine vorherige Anmeldung ist bei allen Stadtführungen erforderlich. Karten gibt es im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH oder online unter www.reservix.de.

Während der Stadtführungen gelten die Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen der aktuellen Coronaschutzverordnung.