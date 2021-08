Nachhaltiger Stadtrundgang

Detmold. Es gibt in Detmold schon viel mehr Orte nachhaltigen Geschehens, als man denkt… Deswegen haben sich Lippe im Wandel, die Lippische Landeskirche, der Rolfsche Hof und das Haus der Kirche Herberhausen zusammengeschlossen, um zukunftsfähiges Leben in der Region sichtbar zu machen beziehungsweise Denkanstöße zum eigenen Verbraucher*innenverhalten zu geben… Es erwartet euch eine spannende Stadttour durch Detmold! Wir zeigen euch Orte für Handlungsalternativen im Sinne eines ressourcenschonenden Lebensstils. Dabei geht es zum Beispiel um Fragen wie: Wie kann ich umweltfreundlich mobil sein? Was passiert mit meinem Elektroschrott? Wo kann ich mein Essen klimafreundlich beziehen? Kleidungskauf mit gutem Gewissen – wo geht das?

Lernt auf der ca. zweistündigen Tour Detmolds nachhaltige Ecken kennen und lieben. An jedem Stopp des Rundgangs, aber auch zwischendurch im Gespräch, erfahrt ihr Wissenswertes aus dem Themenfeld Klimafreundliche Entwicklung und erhaltet Tipps für euren Alltag.

Termin: 25. August um 16:00 – 18:00

Kosten: 4€ pro Erwachsene/r, 2€ pro Kind.

Bitte vorher anmelden: info@lippeimwandel.de, Start ist vor der Wandel-Werkstatt (Friedrichstraße 15, Detmold)