Nach gelungener Premiere kommt „Jesus Christ Superstar“ nach Bad Oeynhausen

Restkarten verfügbar

Bad Oeynhausen. Nach der erfolgreichen Erstaufführung in Detmold, kommt das Musical „Jesus Christ Superstar“ mit den Hits von Andrew Lloyd Webber am Sonntag, 8. Mai, ins Theater im Park.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten berührt und begeistert das Stück die Menschen. „Jesus Christ Superstar“, komponiert von Andrew Lloyd Webber, erzählt mit mitreißender Musik und ergreifenden Worten die letzten Tage der Passionsgeschichte.

Aus der kritischen Perspektive von Judas, Jesus’ Freund und Verräter, und in enger Anlehnung an die biblische Vorlage, wird die letzte Phase der Leidensgeschichte Jesu erzählt: seine Liebe zu Maria Magdalena, das letzte Abendmahl, das Urteil Herodes’, Judas’ Verrat, der Kreuzweg und Jesu Tod am Kreuz. „Jesus Christ Superstar“ ist eine Geschichte über Ruhm und den letzten Weg eines Idols, über Anbetung und Hass, Glaube und Zweifel, Freundschaft und Verrat, Verzweiflung und Hoffnung. Das Stück illustriert die Geburt einer Weltreligion und warnt vor Glauben, der zum Fanatismus wird.

In der Inszenierung des Landestheaters Detmold spielt der in der Schweiz geborene Sänger, Schauspieler und Tänzer Tobias Bieri die Titelrolle. In der Rolle des Judas ist der Südtiroler Hannes Staffler zu sehen, der unter anderem in Musicals wie „Rocky“ oder „Hair“ mitspielte. Und die schwedische Musicaldarstellerin Mercedesz Csampai, in Deutschland mit ihrer Rolle der Sarah in „Tanz der Vampire“ bekannt geworden, verkörpert Maria Magdalena. Die deutsche Fassung der Texte stammt von der Sängerin und Übersetzerin Anja Hauptmann, einer Enkelin des Dichters Gerhart Hauptmann („Die Weber“).

Die Tickets können online gebucht werden unter staatsbad-oeynhausen.de oder sind in der Tourist Information (Tel. 05731 13-00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Weitere Informationen finden sich unter www.staatsbad-oeynhausen.de