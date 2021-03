Musizieren in Corona-Zeiten

Eingeschränkter Präsenzunterricht wieder möglich

Paderborn. Seit Kurzem ist an Musikschulen der Unterricht in allen Altersgruppen wieder möglich. Auch in Gruppen mit maximal 5 Schüler*innen darf wieder musiziert werden. Orchester, Ensembles und Big Bands dürfen noch nicht wieder an den Start und auch der Nachwuchsbereich der elementaren Musikpädagogik muss sich noch etwas gedulden.