Multiversum – Magie und Artistik, wie aus einer anderen Welt

Die neue Show im GOP Kaiserpalais vom 10. März bis 30. April 2023

Bad Oeynhausen. Sie sind zurück? Oder: Sie werden zurück gewesen sein – die Publikumslieblinge Timothy Trust und Diamond Diaz kehren mit einer völlig neuen Show ins GOP Kaiserpalais Bad Oeynhausen zurück. MULTIVERSUM ist vom 10. März bis 30. April in Bad Oeynhausen zu sehen.

Bereits Anfang 2020 sorgten die beiden Mentalmagier mit ihrer Show „Trust me“ für Staunen und tosenden Applaus in Deutschlands schönstem Varieté-Saal. Nun kehren sie zurück ins Kaiserpalais. Oder besser, sie reisen durch die Zeit, um dann vielleicht zum richtigen Moment im GOP Bad Oeynhausen auf der Bühne zu stehen. Ob Gedankenlesen oder Großillusion – gepaart mit Comedy und Publikumsbeteiligung sorgen Timothy und Diamond für Verblüffung und Witz.

Mit dabei ist Thomas Staath, der als wahrer Muskelprotz sogar Autoreifen leicht wie Flummis erscheinen lässt. Außerdem hat er eine beeindruckende Pole-Akrobatik mit im Gepäck. Stanislav Vysotskyi jongliert mit Bällen – allerdings nicht auf klassische Art und Weise. Er fängt die Bälle mit den Füßen – während er steht. Das Duo Rêve de Lumière zeigt zwischen Boden und Luft unglaubliche Bilder mit ihrer Rollerskateakrobatik. Alina Hryshkova begeistert mit einer Kunst, die bereits in den 20er Jahren ein wahrer Trend war, dann aber lange nicht mehr auf den Bühnen auftauchte – dem Hairhanging. Der Name verrät es schon, Alina schwebt einzig und allein an ihren Haaren in der Luft. Akrobatik ganz im Zeichen des Wassers zeigen die Aquamen. Beeindruckende Lichtinstallationen zaubern mystische Bilder von Tiefe und Wellenrauschen, die den imposanten Balanceakt des Quartett untermalen

Die Zuschauer dürfen sich auf einen überdimensionalen Abend voller außergewöhnlicher Artistik und mitreißender Zauberei freuen. Eine Show, die augenzwinkernd sowohl Erwachsene, wie auch Kinder begeistern wird.

Eintrittskarten sind ab 35 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten 50 % Rabatt auf den Kartenpreis.

Showtime ist mittwochs, donnerstags um 20.00 Uhr, freitags 18.00 und 21.00 Uhr, samstags um 17.00 und 20.00 Uhr, sonn- und feiertags um 14.00 und 17.00 Uhr. Tickets und Gutscheine unter (05731) 7448 0 oder variete.de.

Das „ Multiversum“-Ensemble:

Timothy Trust & Diamond: Mentalmagie, Comedy, Zauberkunst, Moderation

Thomas Staath: Reifen Kraftjonglage/ Pole Dance

Stanislav Vysotskyi: Balljonglage

Duo Rêve de Lumière: Rollerskateakrobatik

Alina Hryshkova: Hairhanging

Aquamen: Akrobatik

Regie: Knut Gminder

Bühnenbild: Sebastian Drozdz

Showdauer: ca. 2 Stunden inkl. Pause

Eine Produktion von GOP showconcept. Änderungen vorbehalten.

GOP Kaiserpalais Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG

Im Kurgarten 8 (Navigation: Morsbachallee), 32545 Bad Oeynhausen

www.variete.de

Jetzt sichern!! Tickets & Gutscheine: (0 57 31) 74 48-0