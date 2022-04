Führungen durch den Münsterländer Gräftenhof im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Wie lebte eine Familie um 1800 auf einem großen Hof im Münsterland? Dieser Frage geht eine Reihe von Führungen durch den Münsterländer Gräftenhof im LWL-Freilichtmuseum Detmold auf den Grund. An verschiedenen Sonntagen tauchen die Museumsgäste bei den Führungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in den März 1806 ein, als der Hof Schulte Bisping für die Taufe des zweiten Sohnes Ludwig Ferdinand August hergerichtet wurde. Die Reihe „Ein Tag im Gräftenhof 1806 – Morgen ist Taufe“ startet am Sonntag (17.4.) um 11 Uhr und um 14 Uhr am Torhaus vor dem Gräftenhof und kostet zwei Euro pro Person. Die nächsten Termine sind: 24. April, 15. Mai, 5. Juni, 19. Juni.