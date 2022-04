„Mörderjagd“ durchs Museum war ein voller Erfolg!

Lemgo. Eine „Mörderjagd“ zwischen Ölgemälden und Skulpturen? Das war neu und innovativ – und ist bei den Besucherinnen und Besuchern des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake in Lemgo gut angekommen. Über 100 Personen haben in den vergangenen Monaten an dem digitalen Ratekrimi teilgenommen. Am Ende der Aktion wurden nun die Gewinner ermittelt. Sie werden in Kürze benachrichtigt und können ihre Preise ab sofort im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake abholen, und zwar dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Freuen können sie sich auf mit vielen Überraschungen bepackte Rucksäcke.

In Kooperation mit Schülerinnen und Schülern des Literaturkurses 2020/2021 der Karla-Raveh-Gesamtschule ist das interaktive Projekt entstanden. „Mörtel, Mord und Missgunst“ lautete der Titel des spannenden Ratekrimis mit historischem Hintergrund. Er spielte im Jahr 1584, im Zeitalter der Renaissance.

Bei dem fiktiven Fall drehte sich alles um Armgard, die Gattin des lippischen Fürsten Simon VI., der seinerzeit auf Schloss Brake lebte und regierte. Seine Frau starb nach einem hysterischen Anfall im Alter von nur 30 Jahren unter ungeklärten Umständen. Da stellte sich die Frage: Wer hat die junge Gräfin auf dem Gewissen – und warum?

Doch wie konnte man als Besucherin oder Besucher nun den Mörder finden? „Im Museum waren Hinweise zu finden. Dazu zählten direkt lesbare Dokumente und QR-Codes, die wiederum zu Videos führen. Darin spielten die Kursmitglieder den Besuchern verschiedene Szenen und Verhöre vor“, erklärt der Kursleiter Philipp Schmidt-Rhaesa. So kam man nach und nach zur Lösung und erfuhr ganz nebenbei und spielerisch etwas über das Schloss, das Museum und die Renaissance. „Durch derlei Projekte wird die Bildungspartnerschaft zwischen der Karla-Raveh-Gesamtschule und unserem Museum lebendig und zu einer echten Win-Win-Situation“, freut sich Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes.