Mittagspausenführung zur Festungsgeschichte Mindens

Minden. Minden hat eine lange Tradition als befestigte Stadt mit eigenem Militär oder als Garnisonsstadt von Truppen der jeweiligen Landesherren. Aufgrund der strategisch wichtigen Lage an einem zentralen Weserübergang mit einer Brücke und mit zwei sich hier kreuzenden Fernhandelsstraßen war die Stadt in ihrer Geschichte wiederholt das Ziel von Belagerungen und Heereszügen. In der nächsten Mittagspausenführung am kommenden Mittwoch, 11. August, geht es zwischen 12:45 h und 13:15 h um dieses spannende Kapitel der Mindener Stadtgeschichte. Am multimedialen Stadtmodell erläutert Museumsleiter Philipp Koch Grundzüge der Mindener Militär- und Festungsgeschichte vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Die Führung beginnt um 12:45 Uhr, dauert 30 Minuten und kostet pro Person 3,50 Euro. Das Museum bittet wegen der Kontaktnachverfolgung um Anmeldung unter 0571 / 9724020 oder museum@minden.de. Ein aktueller Coronatest ist zurzeit nicht erforderlich. Zur einfachen Rückverfolgbarkeit werden Name, Adresse und Telefonnummer oder Emailadresse von Besucher*innen erfasst und diese Daten nach vier Wochen datenschutzkonform vernichtet. Das Museum darf zurzeit nur mit einer FFP2-Maske oder einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz betreten werden!

Aktuelle Informationen erhalten Sie auch unter www.mindenermuseum.de