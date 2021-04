Mit „Kulturi“ den Blick auf die Kultur Räume genießen

Gütersloh. Das Kulturfabelwesen „Kulturi“ hat einen weiteren Platz in Gütersloh bekommen. Am Wasserturm und somit in der Nähe zu Theater und Stadthalle kann man sich nun auf einer kleinen Bank dazugesellen. Entworfen wurde „Kulturi“ von der Künstlerin Karin Wolf zusammen mit einigen Kindern während eines Workshops. Gefertigt wurde er von der Rietberger Künstlerin aus witterungsbeständigem Material. „Er ist mir irgendwie schon ans Herz gewachsen“ betont Karin Wolf, als das kleine Wesen mit schwerem Gerät am Platz befestigt wird.

Nach und nach findet das Maskottchen Platz an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet und weist auf Orte kultureller Bildung hin.