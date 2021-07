Mit einem Klick zum nächsten Ausflugsziel

Gütersloh. Die Sommerferien sind gestartet, die Corona-Fallzahlen bewegen sich weiterhin auf niedrigem Niveau, Freizeitangebote und Veranstaltungen laufen wieder an – so weit, so gut. Aber wie die schöne Sommerzeit mit der Familie oder Freunden nun füllen? Freizeitkompass, Veranstaltungskalender sowie das Wander- und Radroutenangebot der Website ‚erfolgskreis-gt‘

bieten einen gebündelten Überblick über zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im Kreis Gütersloh und sind einen Klick wert.

Was gibt es Schönes in unserer Nähe? Wo können wir in den nächsten Tagen hingehen? Welcher Route folgen wir auf unserer nächsten Radtour? Auf diese und weitere Freizeitfragen können Besucher der Website www.erfolgskreis-gt.de eine Antwort finden. Der dort zu findende Freizeitkompass bietet einen Überblick über zahlreiche Freizeitangebote im Kreis Gütersloh, verortet diese geografisch auf einer Karte und verbindet sie mit einer Suchfunktion. So findet sich schnell das nächste Freibad, ein passendes Gruppenangebot oder weitere Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in der Nähe und im gesamten Kreisgebiet. Der Veranstaltungskalender der Website ist nur einen Klick vom Freizeitkompass entfernt und gibt einen gesammelten Überblick über die Veranstaltungen im Kreis Gütersloh: Ob Konzert, Ausstellung, Flohmarkt oder etwas ganz Anderes.

Außerdem finden sich auf der Seite unter den Stichworten ‚Radfahren‘ und ‚Wandern‘ eine Vielzahl

von Routen für den nächsten Ausflug. Ob sportliche Tour oder Familienausflug, ob Auf-und-Ab im ‚Teuto‘ oder malerische Aussichten im Flachen – die verschiedenen Strecken sind dort zu finden. Die Seite www.erfolgskreis-gt.de ist ein Portal der pro Wirtschaft GT, der Wirtschaftsförderung im Kreis Gütersloh. Veranstalter, die noch nicht Kalender zu finden sind und eine Veranstaltung eingeben wollen, können dies via Eingabeformular auf der Kalenderseite tun. Weitere Freizeitangebote für den Kompass können via Mail an nfrflgskrs-gtd eingereicht werden.