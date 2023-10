Minden kennelernen: Die Schleusen und der Nordfriedhof

Sonntag, 13.08.2023 um 11:30 Uhr – Themenführung in Minden

Minden. Erleben Sie das größte Doppel-Wasserstraßenkreuz der Welt in Minden! Während der ca. zweistündigen Führung mit unserem Gästeführer besichtigen Sie dazu das Informationszentrum sowie die historische Schachtschleuse und die neue Weserschleuse. Die Führung kostet 9,00 € (7,00 € Schüler/Studenten), der Eintritt in das Informationszentrum ist inklusive. Treffpunkt ist vor dem Informationszentrum an der Schachtschleuse.

Sonntag, 22.10.2023 um 14:00 Uhr – Führung am Nordfriedhof