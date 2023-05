Minden blüht wieder auf!

Gemeinschaftsprojekt zur Verschönerung der Weserstadt wird fortgesetzt

Minden Das Mindener Bürgerbataillon (MBB) und die Minden Marketing GmbH (MMG) bringen gemeinsam Minden erneut zum Blühen. Unter der Überschrift “Minden blüht auf!“ werden weite Teile der Innenstadt durch Blumenschmuck verziert und dazu zahlreiche Straßenlaternen mit Blumenampeln geschmückt.

So wurden auch 2023 wieder Pflanzenmaterial für mehr als 50 Blumenampeln beschafft, mit denen u.a. auf dem Marktplatz, auf dem Kleinen Domhof, an der Martinikirche sowie am Wochenmarkt blühende Akzente gesetzt werden sollen. Auch an den Stadteingängen an der Marienkirche und in der Tonhallenstraße und Domstraße soll Minden „aufblühen“. Voraussichtlich bis Oktober sollen die Gefäße mit den rot weiß blühenden Pflanzen das Stadtbild bereichern.

„Als blühendes Zeichen soll die gemeinsame Blumenampelaktion unsere Innenstadt verschönern und Handel, Gastronomie und die Aufenthaltsqualität vor Ort fördern“, betont MMG-Geschäftsführer Dr. Jörg-Friedrich Sander. Zum 18. Mal werde diese Initiative als Gemeinschaftsprojekt von MBB und MMG alljährlich umgesetzt.

Diese Tradition soll auch unter dem neuen Stadtmajor Christian Bremkes fortgesetzt werden, der hervorhebt: „Auch 2023 will das Mindener Bürgerbataillon wieder mit dieser gemeinsamen Aktion seine enge Verbundenheit mit unserer Stadt verdeutlichen und gemeinsam mit den beteiligten Partnern die Innenstadt fördern. Wir alle sind da, wenn wir helfen können!“.

Mindener Bürgerbataillon übernimmt Gießdienst

Das Mindener Bürgerbataillon wird auch 2023 wieder die kontinuierliche Wasserversorgung der Pflanzen sicherstellen, wobei die Pflege der Blumenampeln besonders in trockenen Sommern wie in den letzten Jahren eine echte Herausforderung ist.

