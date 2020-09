Michaelis Freizeitpark ab 1.Oktober

Statt Marktplatz-Parkplätze Sondertickets für Tiefgaragen.

Gütersloh. In diesem Jahr findet vom 1. – 11. Oktober auf dem Marktplatz und den umliegenden Parkplätzen ein Freizeitpark mit Schausteller- und Fahrgeschäften statt. Mit dem Aufbau wird ab Freitag, 25. September, begonnen. Aus diesem Grunde sind die Parkplätze ab kommenden Freitag bis Donnerstag, 15. Oktober, gesperrt.

Um den Stress der Parkplatzsuche etwas abzumildern, können ab sofort Parktickets für verschiedene Tiefgaragen und Parkhäuser zu einem Preis von 10 Euro pro Woche erworben werden.

Diese Sondertickets gibt es pro Tiefgarage oder Parkhaus jedoch nur in begrenzter Stückzahl. Die Tickets und weitere Informationen sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 20:30 Uhr und Samstag von 7 bis 18 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel.: 05241 82-2794 im Servicebüro in der Tiefgarage Am Bahnhof (Einfahrt Kaiserstraße) erhältlich.

Der samstägliche Wochenmarkt zieht in dieser Zeit vom Marktplatz auf den Kolbeplatz. Aufgrund des Platzangebotes sind die Stände jedoch reduziert. Die Marktzeiten sind von 7 bis 13 Uhr.