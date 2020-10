Messebesucher der Caravan Salon und entdecken Lippe

350 Aussteller präsentierten rund 107.000 Besuchern das weltweit vielfältigste Angebot an Reisemobilen, Caravans und Zubehör. Während der Messe haben alle Beteiligten das umfassende Hygiene-Konzept vorbildlich umgesetzt und gezeigt, dass Messen auch während der Corona-Pandemie sicher durchzuführen sind. Die Besucher waren sehr diszipliniert, trugen Masken und warteten mit Abstand, um die angebotenen Produkte zu besichtigen. Die Gespräche am Stand konnten dank der an den Tischen aufgebauten Trennscheiben sehr entspannt und sicher sowie sehr ungezwungen geführt werden. Die Messe bot ideale Möglichkeiten, ein direktes Feedback von den Kunden zu bekommen.

Vermehrt haben auch Neueinsteiger sowie viele junge Familien die Caravaning-Messe besucht. Zudem war erstmals die TourNatur in den Besucherrundlauf des CARAVAN SALON integriert. An den ersten drei Tagen haben so rund 42.000 Outdoor- und Caravaning-Fans das Angebot der beiden Messen wahrgenommen. Die TourNatur hat gezeigt, dass die Begeisterung für Outdoor-Aktivitäten stetig wächst. Ob Wandern, Trekking, Klettern, Mountainbiking oder Kanufahren: Naturbegeisterte jeden Alters holten sich viele Inspirationen und die passende Ausrüstung bei den Ausstellern, Herstellern, Händlern und Reisezielen aus aller Welt.