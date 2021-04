„Meisterinnen des Lichts“ – Frauen in der Fotokunst

Paderborn. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschließen sich die Frauen mit dem Fotoapparat die (männlich dominierten) Hoheitsgebiete der Fotokunst. Die Fotografinnen treten in das Konkurrenzverhältnis zu den Männern und erschaffen unvergleichbare Fotowerke in den Bereichen Mode, Werbung, Reportage und Journalismus. Sie folgen ihnen auf ihren Wegen und gelangen zu den heutigen Meisterfotografinnen, die das Licht nicht nur künstlerisch zu nutzen wissen, sondern es auch zur Avantgarde der technischen und ästhetischen Fertigkeit bringen.

Im freien Vortrag und im gemeinsamen Dialog über die vhs Cloud erhalten Interessierte Einblicke in das künstlerische Schaffen der Fotografinnen aus zwei Jahrhunderten und können selbstständig Antworten auf Fragen wie beispielsweise, ob es eine weibliche Perspektive gibt, geben.

Je nach Verlauf der Corona-Pandemie und Interesse können auf diese Veranstaltung Exkursionen folgen (mögliche spätere Termine und zusätzliche Kosten werden in der Veranstaltung besprochen).

Das Seminar findet am Montag, 26. April, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr statt und wird als Online- Angebot via vhs Cloud durchgeführt. Vor Kursbeginn erhalten die Teilnehmenden eine Anleitung zur Registrierung in der vhs.cloud sowie den Kurs-Code. Aus diesem Grund ist die Angabe der E-Mail-Anschrift bei der Anmeldung wichtig.

