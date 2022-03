Meine Weserberglandzeit – Druckfrisch und innovativ

Weserbergland. Urlaub in Deutschland ist weiterhin voll im Trend! Um aus der Masse hervorzustechen, hat sich der Weserbergland Tourismus e.V. etwas Besonderes überlegt und so wurde der Urlaubskatalog vom Weserbergland Tourismus e.V. (WT) einmal komplett überarbeitet und ganz neugestaltet. Das Urlaubsmagazin mit dem Titel „Meine Weserberglandzeit“ und einem hochwertigen Design soll Gäste ansprechen und ins Weserbergland locken. Ein innovatives Storytelling-Konzept lässt die Leser in Geschichten eintauchen und macht Lust auf Urlaub. Der besondere Clou: Für jeden Ort gibt es einen eigenen Mini-Podcast.

Die meisten starten bereits mit der Urlaubsplanung für 2022 und bestellen erste Kataloge und Prospekte. Auch das Weserbergland möchte mit seinen Broschüren zahlreiche Besucher in die Region locken, und das neue Urlaubsmagazin kann sich sehen lassen: Neben einer moderneren Optik, besticht es durch eine wunderbare Haptik mit hochwertigem Papier. Ein Großteil der Texte wurden in Zusammenarbeit mit der Autorin und Bloggerin Ines Krawinkel, die eine waschechte Weserbergländerin ist, geschrieben. Jeder Ort hat im Heft einen eigenen QR-Code erhalten und über diesen gelangt man auf die Internetseite des WT, wo die Besucher einen Mini-Podcast hören können. Dieser wurde von keinen geringeren als Christoph und Adrian von „Welttournee – der Reisepodcast“ aufgenommen. Beide nennen das Weserbergland ihre Heimat. „Wir freuen uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern ein neues Urlaubsmagazin auf die Beine stellen konnten“ so Petra Wegener, Geschäftsführerin des Weserbergland Tourismus e.V. „besonders toll ist natürlich, dass wir Blogger und Podcaster aus der Region dafür gewonnen haben, um die Online- und Offline-Welt zu verbinden und potenziellen Gästen ein innovatives Magazin zu bieten“.