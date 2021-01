Malteser: Überragende Bilanz des Covid-19-Weihnachtsdienstes

Um die Einsamkeit von Heimbewohnern zu lindern, haben die Malteser in der Erzdiözese Paderborn über Weihnachten und den Jahreswechsel in 49 Senioren- und Pflegeheimen 3670 Besucher im Schnellverfahren auf Corona getestet.

Erzdiözese Paderborn. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte die Malteser und andere Hilfsorganisationen eine knappe Woche vor Heiligabend gebeten, die Pflegeheime bei der Durchführung von Schnelltests über Weihnachten und Neujahr kurzfristig mit ehrenamtlichen Helfern zu unterstützen.

Siegfried Krix, Diözesan- und Bezirksgeschäftsführer der Malteser in der Erzdiözese Paderborn, ist begeistert, wie spontan und motiviert sich die Ehrenamtlichen an vielen Orten in der Diözese an der Aktion beteiligt haben: „Der Covid-19-Weihnachtsdienst stieß ausnahmslos auf positive Resonanz bei unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Quasi übers Wochenende standen die Einsatzpläne und Absprachen mit den Senioreneinrichtungen. Hier hat sich mit allen Beteiligten eine großartige Dynamik entwickelt.“ Auch mit Hilfe des Malteser Bildungszentrums Westfalen in Dortmund, das in kürzester Zeit eine Onlineschulung auf den Weg brachte. So konnten innerhalb weniger Tage rund 600 Teilnehmende auf die Durchführung von Schnelltests vorbereitet werden.

Insgesamt waren über die Feiertage 424 Ehrenamtliche im Einsatz; dabei kamen rund 1400 Helferstunden zusammen.

Die Helferinnen und Helfer berichten über viele dankbare Rückmeldungen von den Bewohnern und Angehörigen. „Hier konnten wir den alten Menschen und ihren Besuchern wirklich eine Freude machen“, so Siegfried Krix, „aber auch das Pflegepersonal spürte an den Tagen eine deutliche Entlastung.“ Insgesamt wurden bei den Schnelltests 16 Personen positiv getestet.