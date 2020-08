LWL-Präsidium besucht Paderborn

Bürgermeister Michael Dreier begrüßt Gäste im Historischen Rathaus

Paderborn. Das Präsidium des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe war kürzlich zu Gast in Paderborn. Bürgermeister Michael Dreier empfing die Gäste im Historischen Rathaus, wo er ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen der Stadt gab.

Bei einem virtuellen Rundgang durch Paderborn stellte Michael Dreier die Stadt in all ihren Facetten vor: Neben zentralen Standortfaktoren wie der Wirtschaft, der Wissenschaft, Forschung und Bildung, dem Sport und der Kultur standen Themen der Stadtentwicklung sowie aktuelle Bauprojekte im Mittelpunkt des Vortrags.

Dieter Gebhard, Vorsitzender der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, dankte Bürgermeister Michael Dreier für den freundlichen Empfang im Rathaus. Gemeinsam mit dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden Michael Pavlicic, der den Besuch in Paderborn organsiert hatte, den stellvertretenden Vorsitzenden Monika Schnieders-Pförtzsch und Gertrud Welper sowie Armin Bembennek, dem persönlichen Referenten des Vorsitzenden der LWL-Landschaftsversammlung, tauschten sie sich über die Stadt sowie über die Bedeutung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Region aus.

Als Kommunalverband betreibt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 18 Museen sowie zwei Besucherzentren in der Region und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Damit erfüllt er Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur. Darüber hinaus engagiert sich der LWL für eine inklusive Gesellschaft in allen Lebensbereichen.

Im Anschluss an den Empfang machten sich die Präsidiumsmitglieder zusammen mit Dr. Martin Kroker, Leiter des LWL-Museums in der Kaiserpfalz, auf den Weg zu den historischen Bauten Paderborns, um auch etwas über die Geschichte der Stadt zu erfahren. Neben dem Besuch der Marktkirche stand unter anderem eine Führung zu den Ausgrabungen unterhalb des Doms auf dem Programm.