Lockdown auch in den Partnerstädten Palamós und Oldenzaal

Rheda-Wiedenbrück . Seit vielen Jahren pflegt die Stadt Rheda-Wiedenbrück ihre Städtepartnerschaften mit dem niederländischen Oldenzaal (seit 1976) und Palamós in Spanien (seit 1995) mit regelmäßigen gegenseitigen Besuchen, gemeinsamen Veranstaltungen und einer starken Vereinskultur. Das gemeinsame Miteinander war im vergangenen Jahr leider kaum möglich. Die Pandemie sorgt auch bei den Partnerstädten für Einschränkungen des alltäglichen Lebens.

Seit Anfang Dezember steigen in der katalonischen Provinz Girona erneut die Fallzahlen, besonders in den Küstenstädten. In den letzten Wochen war auch Palamós neben anderen Orten stark betroffen. Ein Lockdown ist bis zum 17. Januar in Kraft mit einer Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr. In dieser Zeitspanne darf man die Gemeinde nur noch verlassen, um zu arbeite. Der Gang aus dem Haus ist nur noch gestattet, wenn man notwendige Lebensmittel oder Medikamente besorgen muss. Treffen sind nur noch mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt möglich. Auch für die Bereiche Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Sport gibt es Einschränkungen. Zu Beginn der Woche ist der Schulbetrieb nach den Ferien gestartet. Nur der reine Unterricht wird durchgeführt, alle außerschulischen Aktivitäten sind untersagt.

Ab Februar ermöglicht das Gesundheitsamt der Region Corona-Schnelltests in den Apotheken. Die ersten Impfungen erhalten Personen in Altenheimen, Krankenhäusern und nachfolgend alle weiteren Berufsgruppen des Versorgungssystems.

In Oldenzaal gilt aktuell ein Lockdown bis zum 9. Februar: Schulen, Museen, Sportvereine, Geschäfte, Restaurants, Bars, Friseure, etc. sind geschlossen. Essenzielle Geschäfte wie Supermärkte, Bäcker, Metzger, etc. dürfen öffnen. Die Kinder und Jugendlichen werden digital unterrichtet. Auch die Möglichkeit der mobilen Arbeit wird stark in Anspruch genommen. Die Gemeinde appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, das Haus nicht zu verlassen. Auch in Oldenzaal haben die Impfungen begonnen: Zuerst werden die Mitarbeitenden des Gesundheitssystems geimpft.

Der partnerschaftliche Austausch zwischen den Städten findet aktuell digital statt: Über verschiedene Kanäle halten die Stadt Rheda-Wiedenbrück und die Partnerschaftsvereine den Kontakt zu Palamós und Oldenzaal. Mittels Videokonferenzen werden zukünftige gemeinsame Veranstaltungen vorbereitet und geplant – dabei immer im Hinterkopf: die Beobachtung und Bewertung des aktuellen Pandemiegeschehens. Alle Beteiligten hoffen, sich bald wieder gegenseitig besuchen zu können.