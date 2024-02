Offenes Atelier der Bildhauerin Marion PlaÃŸmann mit Live-Musik von Kitty the knife und KarLinA

Gütersloh. Die Bildhauerin Marion Plaßmann hatte auf die Kleinkunstbühne in ihrem Atelier an der Münsterlandstraße eingeladen. Zu besichtigen und diskutieren waren ihre aktuellen Arbeiten, zu hören die Bands Kitty the knife und KarLinA. Viele Menschen waren gekommen, gleichermaßen an der Bildhauerei wie auch unverbrauchter Live-Musik interessiert. Sie ließen den strömenden Regen draußen und genossen drinnen eine einnehmende Melange aus Atelierflair und Live-Songs. Kitty the knife gaben den musikalischen Auftakt – ihre derzeit sechs Musiker:innen schubsten das Publikum mit ihrem treibenden Balkan-Ska-Polka-Balladenmix sogleich heftig an: Kein Wunder, denn Schlagzeug, Mandoline, E-Gitarre, Klarinette, Kontrabass und Akkordeon griffen stimmig ineinander, überraschten mit instrumentalen Einlagen und gaben den Publikum-Füßen viel Anlass zum mitswingen. Klar, dass die Zugabe in Zukunft nur noch mehr Lust auf Kitty the knife macht. Den Übergang zur Band KarLinA spielte Kontrabassist Paul herbei: Er transportierte die Zuhörer mit seiner stark emotionalen Improvisationseinlage an der E-Gitarre, begleitet von Schlagzeuger Mario, hinüber in die Welt des Musikcabarets: KaRlinA spielten dann ihre Stücke wie immer unerwartet, frech und nonchalant. Für diesen Auftritt hatten sie sich für Cello, Bassgitarre, Akkordeon, Gitarre, Xylophon, Schlagzeug, Küchenreibe, Kochlöffel und Kazoo entschieden. Damit ließen sie ihr Publikum in unerwartete Gesangs und Percussionsarrangements eintauchen – das war entschieden lebendig! Im Anschluss an ihre Zugabe konnte das Publikum mit beiden Bands wie auch Marion Plaßmann über das grad Gelauschte und ihre aktuellen Arbeiten in´s Gespräch kommen.

Text und Foto: Justus Wilke