Lichterglanz und „Christmas-Scrabble“ statt Weihnachtsdorf

Bad Sassendorf bietet eine Corona-konforme Alternative zum Weihnachtsmarkt-Besuch

Bad Sassendorf. Fast alle Weihnachtsmärkte im ganzen Land sind abgesagt. In Bad Sassendorf hat der Heimat- und Kulturverein für 2020 aus dem zentralen Konzept des traditionellen „Weihnachtsdorfs“ ein neues, dezentrales Konzept mit dem Namen „Winter-Funkeln“ entwickelt. Ob die auf mehrere Standorte im Ort und Kurpark verteilt und inzwischen bereits aufgebauten Hütten öffnen dürfen, steht aktuell noch in den Sternen. Ein besonderes, funkelndes Ambiente erwartet die Bürger, Reha-Patienten und Gäste aber in jedem Fall ab Mitte November im westfälischen Kurort: Zusätzlich zur „bewährten“ Weihnachtsbeleuchtung werden an verschiedenen Stellen im Ort besondere Lichtpunkte gesetzt. Mal werden Bäume mit besonderer Beleuchtung in Szene gesetzt, mal wird per Beamer an eine Hauswand projiziert, mal der Bach Rosenau besonders beleuchtet. Bei einem Bummel durch den Ort lässt sich die besondere Atmosphäre ab dem Einbruch der Dämmerung erleben.

Highlights im wörtlichen Sinne: „Wir haben in diesem Jahr nicht nur das Konzept wegen Corona komplett neu erstellt, sondern auch kräftig in die zusätzliche Beleuchtung investiert und echte Highlights – auch im wörtlichen Sinne – geschaffen. Dabei haben uns auch Spenden von Sponsoren und aus der Kaufmannschaft geholfen.“ erklärt Angelika Cosmann, Vorsitzende des Vereins. „Wir hoffen natürlich, dass im Dezember auch einige unserer Hütten öffnen dürfen und sind sicher, ein gutes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept entwickelt zu haben, damit die Besucher sich wohl fühlen und das Angebot genießen können.“ blickt sie optimistisch nach vorne. Kaufmannschaft lädt zum Bummeln, Knobeln und Gewinnen ein Parallel zur stimmungsvollen Beleuchtung lädt die Bad Sassendorfer Kaufmannschaft – auch tagsüber – zum „Christmas-Scrabble“ im Ortszentrum ein. In der Zeit vom 14. November bis zum 31. Dezember können beim Schaufenster-Bummel im Ort 14 Buchstaben gesammelt werden, die – in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt – das gesuchte Lösungswort ergeben. Für Kinder gibt es mit dem „Scrabble4Kids“ eine eigene Variante.

Neben dem Bummel durch den Ort und dem Knobel-Spaß locken auch viele attraktive Preise. Für die Erwachsenen gibt es neben Einkaufsgutscheinen und SälzerSchecks (Bad Sassendorfer Geschenk-Gutschein) im Wert von je 25 Euro auch ein Zertifikat für eine Flasche des besonderen Whiskys mit Salz-Note, der gerade unter dem Dach des neuen Gradierwerks im Kurpark heranreift, zu gewinnen. Unter den Kindern mit der richtigen Lösung werden Kino- und Adventuregolf-Gutscheine verlost, der Hauptpreis ist ein Workshop mit acht Freunden im Erlebnismuseum „Westfälische Salzwelten“. „Mit dem Scrabble möchten wir den Bürgern und Gästen in dieser mit vielen Einschränkungen verbundenen Zeit ein wenig Abwechslung bieten und eine Freude machen. Und die Bewegung an der frischen Luft tut auch gut!“ erläutert Bad Sassendorfs Marketing-Leiter Olaf Bredensteiner. Er führt weiter aus: „Die Teilnahme ist natürlich nur unter den aktuellen Corona-Regeln möglich, also zum Beispiel als Familie oder zu zweit. Und wer beim Schaufensterbummel neben den Buchstaben etwas Interessantes entdeckt, darf natürlich auch gerne das Geschäft betreten. Unsere Einzelhändler haben ja geöffnet und die Coronaschutzmaßnahmen sind bestens eingespielt.“

Diese 14 Betriebe im Ortszentrum beteiligen sich an der Aktion: Haus der Geschenke Piepenbreier, TuchKontor, REWE-Markt Stolper, Parfümerie & Hautnah Gisela Droste, Juwelier Fischer, Volksbank Hellweg eG, mixin fashion, Intersport Lobenstein, Mieder & mehr, Gäste-Information, Sälzer-Galerie, Bücherstube Ellinghaus, Schuhhaus Schreiber, V&K Optik Kuhnert / Hörgeräte Kuhnert. Besondere Belohnung für die ersten 500 Teilnehmer Auch wenn die Gewinne des Christmas-Scrabble und des Scrabble4Kids erst Anfang 2021 unter allen richtigen Einsendungen verlost werden, lohnt es sich, sich schon bald auf den Weg zu machen: die ersten 500 Teilnehmer, die ihren ausgefüllten Spielbogen im Haus des Gastes oder bei Intersport Lobenstein in der Ortsmitte abgeben, erhalten ein Lebkuchen-Herz als Belohnung und Gruß aus Bad Sassendorf. Als richtig werden übrigens alle Wörter gewertet, die aus den 14 Buchstaben gebildet werden können, also nicht nur das Lösungswort, das sich die Organisatoren ausgedacht haben.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Spielbögen gibt es bei der Gäste-Information im Haus des Gastes, in allen beteiligten Betrieben und zum Selbstausdrucken unter www.badsassendorf.de (Rubik „Shoppen“).

Weitere Informationen zum Winter-Funkeln und zum Scrabble gibt es bei der Gäste-Information im Haus des Gastes unter Tel. 02921-9433456 und im Internet unter www.das-winterfunkeln.de und www.badsassendorf.de, Stichwort: Scrabble.