Libori im Beutel

Paderborn. Anlässlich des Starts „Libori light“ am Samstag, 24. Juli, hat sich das Team des Seniorenbüros der Stadt Paderborn speziell für seine Zielgruppe etwas ganz Besonderes ausgedacht:

Ein Beutel gefüllt mit Dingen, die an das Traditionsfest erinnern und die garantiert Liboristimmung hervorrufen. Was genau drin ist, wird noch nicht verraten, aber alle, die sich mit dem Beutel ein Stück Libori mit nach Hause nehmen möchten, können diesen am ersten Libori-Samstag, 24. Juli, auf dem Wochenmarkt vor dem Dom zu einem Preis von fünf Euro pro Beutel erwerben. Die bereits bekannte und beliebte Paderborner Clownin Paula unterstützt die Aktion auf dem Markt und weist den Weg zum Verkaufsstand des Seniorenbüros.