Waldbühne am Hermannsdenkmal verspricht ab Juli sommerlichen Kulturgenuss

Lemgo/Detmold. Lauschige Kinonächte, dunkle Musik und Comedy, die sich gewaschen hat – all das bietet die Waldbühne am Hermannsdenkmal für den lippischen Kultursommer 2022. Vom 2. Juli bis zum 27. August stehen das Festival OWLs’n’Bats, das beliebte Mondscheinkino und NightWash aus dem Kölner Waschsalon auf dem Programm. Als Zugabe wird ein Udo-Jürgens-Abend mit Ingo Dickewied zu erleben sein, Veranstalter dafür ist Infinity Events.

„Die aktuellen Vorhersagen versprechen einen warmen, wenn nicht sogar heißen Sommer. Da kommen die Programmpunkte auf unserer Waldbühne genau richtig, bieten sie doch Kulturgenuss in freier Natur, unter schattenspendenden Bäumen zu Füßen des Hermannsdenkmals. Ich jedenfalls freue mich sehr, dass das Team unserer Denkmal-Stiftung Konzerte, Kino und Comedy für diesen Sommer organisiert hat, denn die Menschen in Lippe – und sicher über die lippischen Grenzen hinaus – sehnen sich nach Kulturveranstaltungen, die sie gemeinsam mit anderen unbeschwert erleben können“, sagt Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast. „Ich hoffe, dass wir mit unserem Programm viele Interessierte erreichen und die Waldbühne zu einem abwechslungsreichen, lippischen Kultursommer beiträgt.“

Ermöglicht wird dieser erneut von der Lippischen Landesbrandversicherung: „Seit vielen Jahren ist die Lippische ein verlässlicher Sponsor-Partner für unsere Waldbühne, ohne ihr Engagement könnten wir Konzerte, Kino und Comedy in dieser Qualität nicht bieten, dafür bedanke ich mich herzlich“, ergänzt Düning-Gast. „Als lippisches Versicherungsunternehmen liegt uns eine lebendige Kulturszene und ihre Förderung am Herzen. Denn gute Kulturangebote gehören zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort dazu, nur so können Unternehmen in Lippe gute Arbeits- und Führungskräfte gewinnen und halten bzw. Familien eine Perspektive bieten. Und für die Bürgerinnen und Bürger ist der Kulturkalender Lippe zugleich Ausdruck für die hohe Lebensqualität, die unserer Region zu eigen ist“, betont Marcus Duda, Pressesprecher und Marketingleiter der Lippischen Landesbrandversicherung.

Los geht es am Samstag, 2. Juli, mit OWLs’n’Bats: „Dieses Festival von Veranstalter Matthias Reimann ist ein fester Programmpunkt, der mit Musikrichtungen wie Gothic, Dark Wave oder Post Punk jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Fans anzieht“, erläutert Peter Gröne, Geschäftsführer der Denkmal-Stiftung. Vom 7. bis zum 24. Juli folgen 18 Kinonächte – das inzwischen sehr beliebte und aus dem Kulturkalender nicht mehr wegzudenkende Mondscheinkino. „Ankündigen kann ich bereits Blockbuster wie ‚Top Gun 2‘, ‚Jurassic Park‘ und ‚James Bond‘. Auch einen Familienabend mit Radio Lippe bereiten wir wieder vor, ein Mädelsabend ist ebenfalls in Planung. Vor den Kinovorführungen geben wir wieder jungen Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusikern die Chance, vor Publikum aufzutreten“, so Gröne weiter. Das endgültige Kino-Programm wird am 23. Juni auf den Internetseiten des Landesverbandes und der Denkmal-Stiftung veröffentlicht. Auch die Karten können dann dort gekauft werden.

Den Abschluss der Waldbühnensaison bildet die Kult-Marke für deutsche Stand-up Comedy schlechthin: NightWash aus dem Kölner Waschsalon. Der Comedy-Abend findet am Samstag, 27. August, statt.