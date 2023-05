Lauben Lausch – Musik und Kunst im Grabeland „Bultkamp“ in Schildesche

LaubenLausch am 6.5 – 15 bis 21 Uhr

Garten – Kultur – Oase

Bielefeld. An einem schönen versteckten Ort im Grabeland „Bultkamp“ in Schildesche wird für einen Nachmittag Musik & Kunst erblühen!

Mit Musik von: Kabra Adabra (Münster), SOLÆR (Osnabrück), KaRlinA (Bielefeld) & Aquarellen von Klaus-Dieter Conrad (Hiddenhausen)

Überall in Bielefeld gibt es kleine, von Menschen liebevoll gestaltete, begrünte Fleckchen von Schrebergärten und Grabelandflächen. Für einen Abend im Sommer erblüht in so einer Oase Musik & Kunst, das komplett batteriebetrieben unerwartet aufkeimen, die schöne Umgebung kulturell beleuchten und dann auch wieder verschwinden kann. Das Musikduo „KaRlinA“ lädt zu einem Abend mit drei Musikkonzerten, einer Lesung, und einer Ausstellung ein, der sich organisch in die Grabelandfläche fügt, um diese wundervoll entstandenen Gärten zu würdigen und somit auf die friedlichen Oasen in einer gefühlt von allen Seiten erschütterten Zeit zu verweisen.

Der Eintritt ist frei! Spenden willkommen! Start ab 15 Uhr!

Infos zum Ort und Wegausschilderung unter www.kombokarlina.de | Ausschilderung beginnt zwischen Nobelstraße 33 &35 an der Litfaßsäule

***Mitbringbuffet!* **

Info zum Gelände:

Das Gelände ist ein „Grabeland“ mit speziellen Richtlinien, z.b. darf es keine Wasser- und Stromanschlüße geben. Das betreten des Geländes geschieht auf eigene Gefahr, eine öffentliche Toilette ist nicht vorhanden.

Gefördert vom Kulturamt Bielefeld im Rahmen vom „Sonderfond Kultur“