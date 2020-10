Langenohlkapelle leuchtet

Paderborn . Die Langenohlkapelle, das historische Kleinod auf dem Ostfriedhof Paderborns, wird in einem Film von völlig neuen Seiten gezeigt. Aufgrund der mangelnden Veranstaltungsmöglichkeiten, die der Corona-Pandemie geschuldet sind, wurde der Film mit Impressionen aus und um die Kapelle für die städtische Homepage aufgenommen. Zusammen mit einem Flyer rundet er die Information über dieses besondere Gebäude der Paderborner Friedhofskultur ab.

Über mehrere Wochen fanden durch Matthias Groppe zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten Bildaufnahmen statt, die insbesondere das Leuchten und beleuchtet werden dieser ersten Kapelle auf dem Ostfriedhof hervorheben. Abschließend wurde eine Außenillumination zugeschaltet sowie Bild und Ton miteinander verschnitten.

Hierzu gab das Duo „Fluz“, bestehend aus Nele Immer am Violoncello sowie Nils Rabente am Piano, den musikalischen Rahmen, ein gewisser Ersatz für ein Corona bedingt ausgefallenes Konzert. „Fluz“ schaffen mit ihrer Musik das, was nur wenigen anderen Musikern gelingt – für einen Moment das Hier und Jetzt vergessen und mit allen Sinnen eintauchen in eine andere Welt.

Sabine Voß, Ideengeberin für dieses Filmprojekt, sprach Texte zur künstlerischen Gestaltung der Kapelle ein, die mit der Musik und den Bildern zu der besonderen Atmosphäre verschmelzen, welche vielleicht im kommenden Jahr wieder live erlebt werden kann.