Kuscheltiere für die jüngsten Patienten

KSK sponsert zum wiederholten Male die kleinen Tröster

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Wenn Kinder bedingt durch einen Unfall oder Krankheit in einem Rettungswagen zum Krankenhaus transportiert werden müssen, ist das nicht nur für die kleinen Patienten, sondern auch für erfahrene Rettungskräfte eine schwierige Situation. Zum wiederholten Mal hat die Kreissparkasse Wiedenbrück nun kleine Kuscheltier-Eisbären gespendet, die die Einsatzkräfte den Kindern als Geschenk überreichen.

„Das ist eine richtig gute Sache und eine große Hilfe für uns“, erklärt der stellvertretende Leiter der Feuer- und Rettungswache, Andreas Harder. Die Kuscheltiere wirken wie ein Trostpflaster, weil die Kinder was Kuscheliges im Arm halten und oftmals ihre Verletzung oder Schmerzen ein wenig verdrängen. „Uns als Kreissparkasse vor Ort liegt es am Herzen, dass junge Patienten in einer schwierigen Lage Trost erfahren und es ist schön zu hören, dass es anscheinend auch wirkt“, betont Geschäftsstellenleiter Marcel Knüwer, der knapp 400 Stück der niedlichen kleinen weißen Eisbären in der Rettungswache überreichte. Georg Effertz bedankte sich als stellvertretender Bürgermeister im Namen von Rat und Verwaltung bei der Sparkasse: „Es ist schön, wenn so ein kleines Stofftier den Kindern die Angst ein wenig nehmen kann“, meinte er.