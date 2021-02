Kunsthandwerk auf dem Online-Marktplatz

OWL. Die Betreiber des Veranstaltungsbüros Grawe und Osterbrink aus Lengerich haben sich in Zeiten der Corona-Pandemie etwas für die Aussteller Ihrer Kunsthandwerkermärkte einfallen lassen! Denn auch den Inhabern Michael Osterbrink und Stephan Grawe ist es momentan nicht möglich die sonst so beliebten Kunsthandwerker und Trödelmärkte in Lengerich und Umgebung durchzuführen.

Um den Menschen Zuhause ein wenig Abwechslung in ihrem Alltag zu bieten, haben sich die beiden Veranstalter überlegt, auf der Internetseite ihres Veranstaltungsbüros einen virtuellen Marktplatz einzurichten, auf dem die Aussteller der Kunsthandwerkermärkte vorgestellt werden. Außerdem werden hier die Produkte präsentiert, die die Aussteller jeweils herstellen. Die Besucher des Marktplatzes haben so die Möglichkeit, sich auf dem virtuellen Marktplatz umzuschauen, die Aussteller kennen zu lernen und wenn sie möchten natürlich auch bequem von Zuhause Produkte zu kaufen, die Ihnen gefallen.

Einer der Ausstellerinnen ist Brigitte Korte aus Emsdetten. Sie gestaltet Geschenkartikel bzw. Alltagsgegenstände, die verschenkt oder selbst genutzt werden können. Dabei ist das Repertoire breit gefächert. Kulturtaschen, Kissenbezüge, Turnbeutel, Schürzen oder Stofftiere. All dies wird von Frau Korte mit viel Feingefühl gestaltet. Dabei hat jedes der Modelle ein eigenes individuelles Design. Der Turnbeutel mit Ankern bestickt, der Kissenbezug mit einem Leuchtturm geschmückt, ob rote, gelbe, gepunktete, gestreifte oder geblümte Stoffe, es wird alles verwendet, um jeden Geschmack zu treffen.

„Im Jahr 1994 haben meine Tochter und ich uns dazu entschlossen etwas Weihnachtsgeld dazu zu verdienen und kamen auf die Idee verschiedene Produkte anzufertigen“ erzählte Frau Korte. „Meine Tochter entschied sich dazu aus Holz Deko Tulpen zu gestalten und malte diese bunt an. Ich hingegen habe Bettschlangen, Kissen und Beutel gemacht. Wir hatten beide sehr viel Spaß an der Fertigung der Produkte und hatten uns überlegt, auch im darauffolgenden Jahr nochmal unser kunsthandwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen.“

Es entwickelte sich stetig weiter, so dass Sie zwischen 1995-1998 regelmäßig im Heimathaus in Wettringen Ihre Produkte präsentierte. Durch andere Aussteller wurde Sie dann auf das Veranstaltungsbüro Grawe und Osterbrink aus Lengerich, aufmerksam. So kam es, dass Sie ab dem Jahr 1999 auf einigen der Kunsthandwerkermärkte des Veranstaltungsbüros als Ausstellerin dabei war. Sie gehört somit zu denjenigen, die bereits seit über 20 Jahren schon als Ausstellerin das Team des Veranstaltungsbüros auf der Reise der Märkte begleitet. Im Laufe der Jahre und bis heute wurde der Besuch der Märkte dann immer regelmäßiger.

Mit viel Leidenschaft und Herzblut fertigt Sie Ihre selbst hergestellten Geschenkartikel von der Idee bis zur Fertigstellung. Ihre Produkte bewegen sich im Preisrahmen zwischen 1,00 €-50,00 €. Allerdings leidet auch Sie unter der momentanen Situation in der Corona Krise. „Corona hat mich sehr getroffen. Keine Märkte- also kein Verkauf. Zum Glück habe ich einige treue Kunden, die sich auch zu Corona Zeiten bei mir melden“, so Frau Korte.

Um mehr über Brigitte Korte zu erfahren, kann gerne die Internetseite des Veranstaltungsbüros Grawe & Osterbrink unter folgendem Link besucht werden: veranstaltungsbuero-grawe.de/marktplatz/. Dort finden Sie auch die anderen der Aussteller des Online Marktplatzes. Außerdem steht Frau Korte auch für Fragen gerne per Mail: b.korte.1950@gmail.com oder per Telefon unter der: 02572-151305 zur Verfügung. Fotos: Brigitte Korte