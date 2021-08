KulturTeam: Theater, Zirkus und Musik für Kinder im August

Detmold. Das KulturTeam der Stadt Detmold zeigt auf der Detmolder Sommerbühne im Schlosspark und beim Festival BILDSTÖRUNG im August Aufführungen für Kinder und Familien. Die belgische Compagnie Les Petits Délices entwickelt Aufführungen für Kinder im öffentlichen Raum und zeigt zwei Stücke für Familien mit Kindern ab fünf Jahren täglich um 15:00 Uhr und um 17:00 Uhr am Freitag, 13., und Samstag, 14. August 2021, auf dem Kirchplatz der Martin-Luther-Kirche in der Schülerstraße. Koffer für 2 ist ein clowneskes Solo für eine Schauspielerin, eine Puppe und viel Gepäck. Zwei Reisende ohne Fahrschein müssen sich auf dem Bahngleis das gleiche kleine Versteck teilen, um der Kartenkontrolle zu entgehen. Es ist ein ungleiches, komisches Paar, das sich da trifft: eine unbekümmerte und etwas ungeschickte Frau und ein kleines Kind, das allein unterwegs ist. Mit viel Humor, Poesie und Zärtlichkeit erzählt Koffer für 2 die berührende Geschichte einer ungewöhnlichen Begegnung zwischen Traum und Wirklichkeit.

Maritime ist Objekttheater (fast) ohne Worte. Leinen los! Wir entfliehen dem Alltag! Ein gestrandeter Fisch landet in einer Teekanne mitten in der Küche einer etwas merkwürdigen Frau. Bewaffnet mit einer Landkarte, Badesachen und Handtuch machen sich Frau und Fisch in einem alten VW Käfer auf den Weg ans Meer. Auf ihrer Fahrt ins Blaue schließen sie Freundschaft und entdecken die Freiheit. Mit großer Vitalität, schrägem Humor, zarter Poesie und von einem Live-Akkordeon begleitet erzählt „Maritime“ von einer unglaublichen Reise.

theater monteure spielen vom 20. bis 22. August 2021 im Park am Landesmuseum zweimal täglich (Freitag um 10 und um 16 Uhr, Samstag und Sonntag um 14 und um 16 Uhr) in krims krams ein Kunst-Stück voller Wortspiele mit Gedichten von Kurt Schwitters, Hugo Ball, Hans Arp und Ernst Jandl, denen eigene Bedeutungen verliehen werden. Karoline von Lüdinghausen beginnt wie die Ballerina auf einer Spieluhr und so wie sie sich dreht, so drehen sich mit ihr auch ihre Gedanken. Kreiselnd schrauben sich ihre Ideen, Fragen und Geschichten empor, sprudeln förmlich über. Sie verdreht sich die Worte im Mund, lässt Ideen hüpfen, Gedanken springen, Worte tönen und Silben tanzen. Begleitet wird sie musikalisch und performativ von Joachim von der Heiden. So wie die Ballerina ihre Geschichten formt, zeigt sie, dass unsere Welt formbar ist und eben nicht uniform sein muss.

Alle Veranstaltungen sind eintrittsfrei und für Kinder und ihre Familien geeignet. Für die Aufführungen wird jedoch ein kostenfreies Ticket benötigt; Veranstaltungen im öffentlichen Raum sind aktuell nur unter Auflagen möglich. Informieren Sie sich dazu bitte rechtzeitig auf der Homepage www.bildstoerung.net und in den sozialen Medien des KulturTeams der Stadt Detmold. Für die meisten Programmpunkte wird ein offizieller GGG-Nachweis & Ticket zur Besuchersteuerung und Kontaktdatenerfassung im Rahmen einer möglichen Corona-Nachverfolgung benötigt; Kinder ab sechs Jahren mit Test. Tickets bekommen Sie kostenfrei unter kulturteam2021.reservix.de oder bei allen ADticket-Vorverkaufsstellen zzgl. Servicegebühr.