Kultursommer Bielefeld 2022

Samstag 11.06. 20.00 Uhr

Jazz im Waldhof

Wir hatten was mit Björn

Bielefelder Kunstverein im Waldhof | Welle 61

Bei Regen: Bunker Ulmenwall | Kreuzstraße 0

Infos dazu finden Sie kurzfristig unter: www.kulturamt-bielefeld.de

[Eintritt: 10,- / erm. 6,- / Bi-Pass 1,-] Nur Abendkasse

Die musikalische Reise dieser Formation begann mit der Sängerin Maika Küster und der Posaunistin Maria Trautmann im Jahr 2015. Die zwei Musikerinnen und Alumni des Jazzstudiengangs an der Folkwang Universität der Künste schlossen sich zusammen und kreieren seither gemeinsame Sounds, schreiben Lyrics und komponieren für Film und Theater. Seit 2015 stehen sie mit dem Schlagzeuger und Effektbastler Manuel Loos auf der Bühne, 2018 folgte die Kontrabassistin Caris Hermes. Als Quartett veröffentlichten sie im Jahr 2017 ihr Debütalbum »Oh What Pretty Thing«.

Ihre Lieder klingen betörend, nackt und rau, dann wieder zart und intim. Als ZuhörerIn fühlt man sich zwischen der Band sitzend, als seien die Klänge dicht am Ohr, fast im Kopf und dann im Herz. Es ist Popmusik mit komischen Instrumenten. Akustischer Klang von Kontrabass, Posaune und Taschenkoffer mit elektronischen Sounds. Dazwischen schwebt der Gesang, direkt und pur.

Nach ausgiebigem Touren in 2021 und einer vollen Kiste an neuem Material, ist für 2022 die Veröffentlichung eines neuen Albums geplant.

Maika Küster: Gesang

Maria Trautmann: Posaune

Caris Hermes: Kontrabass

Manuel Loos: Kofferschlagzeug, Elektronik

In Kooperation mit dem Bunker Ulmenwall e.V. und dem Bielefelder Kunstverein e.V.

www.wirhattenwasmitbjoern.de

Sonntag 12.06. 11.00 Uhr

Ohrenweide | Folk

Snaarmaarwaar: »Flämischer Powerfolk«

Bauernhausmuseum | Dornberger Straße 82

[Eintritt: 10,- / erm. 6,- / BI-Pass 1,- / Kleinkinder frei] Nur Tageskasse

Ein Auftritt der belgischen Band Snaarmaarwaar ist immer ein besonderes Erlebnis. Vor dem Publikum stehen zwar nur drei Musiker, aber die wuchtigen Klänge, die von ihren akustischen Instrumenten ausgehen, erwecken den Eindruck eines fulminanten Sextetts. In einer Musikwelt, in der man glaubt schon alles gehört zu haben, schreiben Snaarmaarwaar ihr eigenes Kapitel, indem sie Tag für Tag an ihrem einzigartigen Stil feilen. Sie nehmen die ZuhörerInnen mit auf ein Abenteuer voll tanzbarer Rhythmen und hörenswerter Melodien. Traditionelle Stücke sowie neue Kompositionen stehen nebeneinander, mal lebhaft und rockig, manchmal zart und introvertiert. Mit seinen virtuosen Gitarrenriffs ist Jeroen Geerinck das schlagende Herz der Band und ebnet den Weg für Maarten Decombel an der Mandola und den Mandolinisten Ward Dhoore. Ihr Zusammenspiel ist eng verflochten, ihre Musik unmittelbar und sie präsentieren eine äußerst originelle Vision alter Volksmelodien, die aus den kulturellen Wurzeln Flanderns stammen. Das ist flämischer Folk, lebendig und aufrecht in der heutigen Welt. Eine wahrhafte Entdeckung!

Jeroen Geerinck: Gitarre

Maarten Decombel: Mandola

Ward Dhoore: Mandoline

In Kooperation mit dem Bauernhausmuseum

www.snaarmaarwaar.be