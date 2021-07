Kultureller Stadtrundgang fand großen Anklang

Humorvoll und anschaulich gab das Duo Antje Huissmann (Else Mögesie)/Gregor Lemm (Heimatverein Büren) einen Einblick in die Geschichte und die Bedeutung von Mittelmühle und Bohrmühle. Eine spannende Historie zur Entstehung (Karin Schürholz) und engelsgleicher Gesang (Juliane Götz/Jochen Haneke) faszinierte die Besucher(innen) der Sakramentskapelle, die leider nur selten zugänglich ist. Orgelklänge lockten in die Jesuitenkirche, dem barocken, Stadtbild prägenden Bürener Kleinod. Das kulturgeschichtliche Kurzportrait (Agnes Ising und Angela Thieleke) und der Musikbeitrag von Carla Scharfen (Gesang) und Stefan Wenzel (Orgel und Piano) lud ein zum genussvollen Verweilen. Schlusspunkt des Stadtrundgangs war die Niedermühle. Karla Jürgens (Kulturinitiative Niedermühle) hielt auch hier ein geschichtliches „Häppchen“ bereit.

Kulinarische Häppchen gab es aller Orten – Grüße aus den Küchen von Lenniger Leckerbissen, Hotel Kretzer, Hotel Ackfeld und Café Stilbruch.

Das musikalische Highlight zum Schluss präsentierte, Open Air an der Niedermühle, die Band Anderersaits, ein sympathisches Quartett, das die Zuhörerinnen und Zuhörern sofort in ihren Bann zog. Englische und deutsche Popsongs, lyrische und rhythmische Kostbarkeiten, Musik, wie gemacht für laue Sommernächte präsentiert von Anja Jacob (Gesang), Andreas Franke (Gitarre, Ukulele, Gesang) Michael Klevorn (Bass, E-Bass, Mandoline) und Raimund Hensel (Perkussion, Gesang).

Am Anfang stand die gemeinsame Idee, einen kulturellen Re-Start vor dem Hintergrund der aktuellen Coronaschutzmaßnahmen zu wagen. Gemeinsam sind die Stadt Büren, die Touristikgemeinschaft, der Heimatverein und die Kulturinitiative Niedermühle diese Aufgabe angegangen. Die Umsetzung ist möglich gemacht worden durch das Förderprogramm Neustart Kultur/Kultursommer 2021 der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). „Ein hervorragendes Format!“, bestätigt die begeisterte Besucherin Mechthild Schütte. „Auf einer Skala von 1-10 vergebe ich eine 10 plus Sternchen für dieses attraktive Konzept.“