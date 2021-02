Kulturbüro unterstützt Veranstaltungen und Projekte

Minden. Auch in diesem Jahr fördert das Kulturbüro der Stadt Minden finanziell kulturelle Veranstaltungen und Projekte. Die Frist für das Einreichen von Anträgen endet am 28. Februar 2021. Kulturschaffende können das Formular „Fördermittelantrag“ im Internet unter minden.de (Pfad: Bildung, Kultur, Sport – Kultur – Kulturförderung) nutzen. Dort finden sie auch nähere Informationen in den Förderrichtlinien. Voraussichtlich ist der nächste Stichtag dann der 31. August 2021.

Interessierte, die Fragen zu den Förderrichtlinien oder zum Ausfüllen des Formulars haben, können sich gern telefonisch oder per Mail an Ulrike Faber-Hermann (0571-89733, E-Mail u.faber-hermann@minden.de) wenden.

Darüber hinaus werden kurzfristig und unbürokratisch kleine Förderanfragen bis zu einem Betrag von maximal 200 Euro – für Projekte, Veranstaltungen, Druck von Werbematerial oder ähnliches – unabhängig von der Fristenförderung unterstützt. Dafür ist eine Mail (oder ein Brief) ausreichend, in der kurz die Idee beschrieben wird.