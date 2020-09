Kultur trotzt Corona – Veranstaltungen des KulturTeams der Stadt Detmold

Detmold. Um nicht komplett auf Kultur verzichten zu müssen und nicht nur auf digitale Angebote zurückzugreifen, hat sich das KulturTeam der Stadt Detmold nach der erfolgreichen Durchführung der „Sommermomente im Schlosspark“ viele Gedanken dazu gemacht, wie in der kommenden Herbst- und Winterzeit Kulturveranstaltungen im Sinne der Corona-Schutzauflagen durchgeführt werden können. Das KulturTeam verzichtet deshalb auf Veranstaltungen in kleinen Räumen wie die der Aula der Alten Schule am Wall und konzentriert sich auf Räume, die dauerhaft gut gelüftet werden können. Für alle Veranstaltungen muss ein Ticket mit festem Sitzplatz erworben werden; durch die Sitzplatznummer wird die besondere Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Bis zum Sitzplatz muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, der am Sitzplatz aber abgenommen werden kann. Zusätzlich hat das KulturTeam an den Veranstaltungsorten weniger Sitzplätze als möglich ausgewiesen, damit Stühle mit Abstand gestellt werden können.

Die Aufführungen „Gesalzene Wassermelonen“ des Theaters Das letzte Kleinod vom 24. – 27. September 2020 finden in dem ozeanblauen Theaterzug, der ab Mitte September am Bahnhof steht, statt. Pro Aufführung können 48 Zuschauer*innen, die jeweils in einer Gruppe von 12 Personen vier verschiedene Szenen besuchen, teilnehmen. Die kleinen Gruppen gewährleisten viel Platz und an dem besonderen Aufführungsort ein intensives Theatererlebnis. Das mehrfach ausgezeichnete Theater „Das letzte Kleinod“ erzählt die Deutsch-Russische Geschichte in vier Episoden. Der Autor und Regisseur Jens-Erwin Siemssen besuchte die Zeitzeug*innen in Kasachstan und ließ sich von den dramatischen Schicksalen der Russlanddeutschen berichten. In dem Stück „Gesalzene Wassermelonen“ verarbeitet er dokumentarisch die Geschichten vom Leben und Alltag in der Deportation, von Häusern in Erdlöchern, schwerster Arbeit und Verhaftungen unter Stalin.

Aufführungen mit Kompagnien des Zeitgenössischen Zirkus‘ haben immer schon einen Platz bei dem Festival BILDSTÖRUNG. In dem zweiten Halbjahr 2020 geht das KulturTeam der Stadt Detmold neue Wege und legt eine kleine Reihe mit drei Indoor-Veranstaltungen unter dem Titel „Neuer Zirkus“ auf. Der Zeitgenössische Zirkus ist eine Kunstform, bei der die Zirkus-Disziplinen in ein Gesamtkonzept eingebunden sind: Akrobatik, Objektmanipulation, Balance und Luftartistik sind die Ausdrucksmittel der Performer*innen. Sowohl auf festen Bühnen als auch im öffentlichen Raum feierte der Neue Zirkus in den letzten Jahren große Erfolge. Die Künstler*innen bewegen sich oft an der Schnittstelle zu anderen Künsten wie Schauspiel, Tanz, Musik, bildende ​Kunst, neuen Medien etc.. Das Detmolder Publikum kann sich im Oktober, November und Dezember vom zeitgenössischen Zirkus begeistern lassen. Die Veranstaltungsreihe des KulturTeams findet in der Stadthalle statt.

Die Reihen „Klangkosmos Weltmusik“ und „Schönen Gruß vom Blues! mit Dieter Kropp und Gästen“ finden bis auf Weiteres im Hangar 21 statt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen unter www.detmold.de>Leben in Detmold>Veranstaltungen, oder in den sozialen Netzwerken instagram.com/kulturteamdetmold und facebook.com/kulturteamdetmold

Kartenvorverkauf: Tourist-Information Detmold im Rathaus am Markt (+49 5231 977 328), Lippische Landes-Zeitung (+49 5231 911 113), alle Vorverkaufsstellen von ADticket (Hotline +49 180 6050400*), Tickets online: www.adticket.de *0,20 €/Anruf inkl. MwSt. Festnetz und max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. alle Mobilfunknetze

Ermäßigung für: Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Inhaber*innen eines Sozialpasses, Inhaber*innen der Ehrenamtskarte Detmold, Schwerbehinderte ab GdB 80%

Die Veranstaltungen können, aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens des Coronavirus SARS-CoV-2, kurzfristig abgesagt werden.