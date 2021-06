Kultur statt Currywurst

Kabarettist Thomas Philipzen begeistert KHWE und Lions Club Bad Driburg

Bad Driburg. Statt Pommes und Currywurst gibt es Live-Unterhaltung unter freiem Himmel: Gemeinsam mit dem Lions Club Bad Driburg hat das St. Josef Hospital der KHWE zum „Kulturimbiss“ eingeladen. Unterhalten wurden die Mitarbeiter des Krankenhauses und der Hausarztpraxen vor Ort von niemand geringerem als dem in der Region bekannten Kabarettisten Thomas Philipzen.

Die Idee für diese Veranstaltung entstand beim Lions Club selbst, so Stefan Kruse, Standortleiter des St. Josef Hospitals. Er freut sich, dass der Lions Club auf das Krankenhaus zugekommen ist, um sich bei den Mitarbeitern für ihr außerordentliches Engagement während der Corona-Pandemie zu bedanken.

„In Zeiten wie diesen müssen wir auch mal Danke sagen“, betont Michael Arens vom Lions Club, der die Idee für den Kulturimbiss hatte und bei dem Vorschlag auf keinen Widerstand gestoßen ist – ganz im Gegenteil: „Die Mitglieder des Vorstandes waren total begeistert.“ Somit war die mobile Kleinkunstbühne des KulturBüros OWL schnell gebucht.

Gemeinsam mit dem Musiker Tony Kaltenberg hat Thomas Philipzen für gute Stimmung gesorgt und die Mitarbeiter mit Musik und Kabarett unterhalten. „Es war gar nicht so leicht, diesen Künstler zu engagieren“, so Arens. Aber es war ein Wunsch von allen, denn: Thomas Philipzen stammt gebürtig aus Bad Driburg und steht in einer ganz besonderen Beziehung zum St. Josef Hospital. Sein Vater Dr. Hanns Philipzen ist der Gründer der Klinik für Psychiatrie.

„Das Event war eine gelungene Abwechslung und hat den Mitarbeitern sowie den Organisatoren sehr gut gefallen“, weiß Stefan Kruse, der betont, wie wichtig Veranstaltungen dieser Art für die KHWE und ihre Mitarbeiter sind. Kruse: „Normalerweise finden regelmäßig Veranstaltungen für Mitarbeiter statt. Leider war das in den vergangen anderthalb Jahren nicht möglich.“

BU: Auf Einladung der KHWE und des Lions Clubs Bad Driburg begeistern der Musiker Tony Kaltenberg und Kabarettist Thomas Philipzen (vorne von links) die Mitarbeiter des St. Josef Hospitals und der Hausarztpraxen (von links): Dr. Marcus Rübsam (Chefarzt und Lions Club), Michael Arens (Lions Club), Peter Röttger (Präsident Lions Club), KHWE-Verwaltungsratsvorsitzender Marcel Giefers und Stefan Kruse (Standortleiter St. Josef Hospital Bad Driburg).