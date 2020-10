Eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit von KulturBüro-OWL und Kolpingsfamilie Lügde

Lügde. Was für eine Saison! Die KULTUR IM KLOSTER 2020/2021 erscheint in vielerlei Hinsicht besonders. Zum einen stellt man sich erfolgreich der Herausforderung die aktuellen Schutzmaßnahmen so umzusetzen, dass man im Klostersaal mit sicherem und guten Gefühl, aber eben auch in gewohnt angenehmer Atmosphäre Konzerte, Kleinkunst und Kabarett genießen kann. Zum anderen gibt es wahrlich Grund zu feiern, denn die Kolpingsfamilie Lügde und das KulturBüro-OWL präsentieren die inzwischen 20. Saison der erfolgreichen Veranstaltungsreihe, die weit über die Grenzen Lügdes bei Künstler*innen und Zuschauer*innen gleichermaßen berühmt und beliebt ist. Diesem freudigen Anlass wird auch das Jubiläumsprogramm vollauf gerecht mit wieder den besten Neuentdeckungen und einigen alten Bekannten, die sehr gerne an ihre Gastspiele in Lügde zurückdenken und daher ebenso gerne zum Gratulieren wieder in den Klostersaal zurückkehren. Vor allem das Abschlusswochenende im Mai zeigt ein regelrechtes Staraufgebot. Der Vorverkauf für die ersten Veranstaltungen ist gestartet, die weiteren folgen.

Aufgrund der außergewöhnlichen Anforderungen, die der aktuelle Gesundheitsschutz an die Veranstaltungen stellt, wird die Anzahl der Plätze zunächst auf 100 Stück reduziert und es wird um das Einhalten von Mindestabstand und das Tragen von MNBs (außer am Sitzplatz) gebeten. Des Weiteren werden die Kontaktdaten der Anwesenden für eine mögliche Rückverfolgung erfasst. Je nachdem wie sich die Situation entwickelt, werden diese Maßnahmen angepasst. Dazu werden die Zuschauer*innen gebeten, die Informationen über Homepage, Social Media und Presse zu verfolgen.

Nachdem Sarah Bosetti im September schon ihr Lockdown bedingt ausgefallenes Gastspiel gefeiert nachgeholt hat und damit auch das Hygienekonzept für den Klostersaal in seiner Premiere überzeugen konnte, macht den Anfang zur neuen Saison eine Dame mit Wurzeln in Lippe: Dagmar Schönleber fordert am 10. Oktober in ihrem Programm „Respekt von, für und mit Dagmar Schönleber“. In einer Zeit, in der Trolle immer realer und die Politiker immer ungeheuerlicher werden, macht sie sich auf die Suche nach den Anfängen des richtigen Umgangs, und blickt auf die Zukunft des Miteinanders im Durcheinander. Als Jubiläumsgratulant kehrt auch René Steinberg am 14. November 2020 zurück in den Klostersaal, wo er schon mit seinen Vorgängerprogrammen bewies, dass er nicht nur einer der erfolgreichsten Radio-Comedians ist, sondern auch live ein Garant für intelligent-albernen Humor. Sein neuestes Meisterwerk trägt den Titel „Freuwillige vor – wer lacht, macht den Mund auf“. Der gelernte Literaturwissenschaftler Steinberg ist sich sicher: Humor ist ein Wutdrucksenker! Eine Waffe gegen die Widrigkeiten des heutigen (oder modernen) Lebens. Und vor allem etwas, was Menschen zusammenbringt und verbindet. Ob es besinnlich wird, wenn Matthias Reuter am 12. Dezember 2020 in Lügde mitten in die Adventszeit platzt, sei dahingestellt, aber irgendwie weihnachtlich wird es schon. Allein der Titel verspricht da einiges: „Glühwein Spezial Wenn ihr mich schmückt, schmück ich zurück…“. So gibt ́s ein Spezialprogramm zur Adventszeit, das man auch mit roter Nase genießen kann. Erst wird die Grundversorgung mit Weihnachtslyrik sichergestellt und dann geht ́s ans Eingemachte: flamencotanzende Weihnachtsmänner, nörgelnde Nikoläuse, umgetauschte Nordmanntannen, dekorative Kabarettchansons mit Klavier und Gitarre und ein Gastgeber, der sich mehr bewegt als der Baum. Die Geschichte der Lügder KULTUR IM KLOSTER bliebe ohne die Bullemänner einfach nicht vollständig, denn ihre Gastspiele haben zur Erfolgsgeschichte der Reihe geradezu legendär beigetragen. Daher dürfen sie in der Jubiläumssaison nicht fehlen und stehen mit ihrem neuen Programm „Plem“ für den 23. Januar 2021 auf dem Plan! Das 17. Programm hat die Themenvielfalt eines richtig schönen Abends unter Freunden: Politik, Pandemie und Kartoffelsalat. Dabei hält man es aber mit dem Stachelschwein: Zwischen dem Wunsch nach menschlicher Wärme und der Gefahr der Verletzung wählen gute Freunde die mittlere Entfernung.

Wer Kleinkunst schräg und gleichzeitig verstörend-schön mag, der kann am 6. Februar 2021 Tino Bomelino im Klostersaal für sich entdecken. Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig spricht Stefan Waghubinger am 13. März 2021 im Klostersaal. Er selbst sagt von sich nur, er betreibe österreichisches Jammern und Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit. In seinem vierten Soloprogramm begegnet er Gänseblümchen, Schmetterlingen und Luftschlangen im Treppenhaus. Am 10. April 2021 holen Funke-Rüther ihren ausgefallenen Besuch aus dem Mai 2020 nach. Die damals gekauften Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit, aber es gibt auch noch welche im Vorverkauf. Im kabarettistischen Jahresrückblick STORNO pflügt dieses Duo alljährlich eine Schneise bester Unterhaltung durch die Republik. Nach ihrem Bühnenjubiläum, das einiges Aufsehen und noch mehr Begeisterung erregte, präsentieren Münsters Vorzeigekabarettisten ihre Highlights aus 30 Jahren kabarettistischer Zusammenarbeit.

Besondere Freude bereitet es dem Kultur-im-Kloster-Team fürs Jubiläums-Saisonende noch ein Wochenende voller Kabarettstars anzukündigen. Schlag auf Schlag spielen Urban Priol (30.04.2021), Christian Ehring (01.05.2021) und Jürgen Becker (02.05.2021). Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller als sein Schatten denken kann. Er grollt, donnert, blitzt und lässt so, einem reinigenden Gewitter gleich, vieles in einem hellen, heiteren Licht erstrahlen. Christian Ehring gehört zu den derzeit erfolgreichsten und präsentesten Kabarettisten des deutschsprachigen Raumes. In der heute show und als Moderator des Satiremagazins extra3 ist er regelmäßig auf der Mattscheibe zu sehen, aber die Bühne kennt er als ehemaliges Ensemblemitglied und Regisseur des Düsseldorfer Kom(m)ödchens ebenso wie als Solo-Künstler genauso gut. Für Jürgen Becker liegt „Die Ursache liegt in der Zukunft“. Er ist nicht nur bekannt aus den WDR-Mitternachtsspitzen, sondern auch live ein Erlebnis! Jürgen Becker entwickelt den optimalen Optimismus ohne Opiate und holt uns alle unter seine warme Decke. Dort wird genau recherchiert, was die Welt zusammenhält, wenn sie auseinander fällt – und wie es sich für alle so richtig rechnet, Sie jetzt zu retten. Sein Humor lüftet durch, hält das Zeitfenster auf Kipp und macht den Chancen Avancen. Man geht nach Hause und denkt: Da geht noch was.