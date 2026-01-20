Kulinarische Rundgänge in Gütersloh: Geschichte und Genuss entdecken

Kulinarische Rundgänge verbinden Wissen und Genuss

Kulinarische Rundgänge in Gütersloh machen Stadtgeschichte schmeckbar: Gütersloh Marketing (gtm) lädt 2026 wieder zu geführten Touren ein, bei denen sich Kultur, Anekdoten und ein Drei-Gänge-Menü in ausgewählten Restaurants zu einem genussvollen Abend verbinden.

Zwei Formate sprechen unterschiedliche Vorlieben an. Die Führung „Gütersloher Genussmomente: Stadtrundgang durch kulinarische Highlights und kulturelle Schätze“ setzt auf eine Auswahl gehobener Gastronomiebetriebe, die für ihre Qualität und den Einsatz regionaler Zutaten bekannt sind. Wer es lieber entspannt und gesellig mag, ist beim Rundgang „Geschichte zum Anbeißen: Ein kulinarischer Rundgang durch Gütersloh“ richtig – hier steht gemütliches Klönen in gut bürgerlichen Restaurants im Mittelpunkt.

Los geht es jeweils mit einem erfrischenden Begrüßungsgetränk. Anschließend wartet auf die Teilnehmenden ein Drei-Gänge-Menü, verteilt auf drei ausgewählte Stationen. Zwischen den Gängen führt Stadtführer Klaus Gottenströter die Gruppe zu einigen der schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und gibt interessante sowie unterhaltsame Einblicke in die Geschichte und Entwicklung Güterslohs – vom Stadtbild bis zu prägenden Ereignissen und Persönlichkeiten.

So entsteht ein Abend, der Genuss und Stadtführung konsequent verbindet: Ein Gang im Restaurant, ein Stück Gütersloh unter freiem Himmel, dann weiter zur nächsten kulinarischen Station. Wer Gäste in der Stadt hat oder selbst einmal neue Seiten Güterslohs erleben möchte, bekommt hier eine kompakte Kombination aus Erlebnis, Wissen und Kulinarik.

„Gütersloher Genussmomente“ : 18. April 2026, 84,50 Euro pro Person

: 18. April 2026, pro Person „Geschichte zum Anbeißen“: 21. Februar 2026, 14. März 2026 und 27. Juni 2026, 65,50 Euro pro Person

Die kulinarischen Rundgänge in Gütersloh dauern etwa vier Stunden und starten um 17:30 Uhr am Haupteingang des Theaters Gütersloh. Im Preis enthalten sind der Rundgang, das Drei-Gänge-Menü sowie das Begrüßungsgetränk.

Tickets für die kulinarischen Rundgänge in Gütersloh sind in der Tourist-Information der gtm (Berliner Straße 63) sowie online über reservix.de erhältlich. Da die Gruppengrößen begrenzt sein können, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung. Wichtig: Nahrungsunverträglichkeiten und spezielle Ernährungsformen müssen bereits beim Ticketkauf angegeben werden, damit die Restaurants entsprechend planen können.

Wer Gütersloh lieber im eigenen Tempo oder mit einer geschlossenen Gruppe entdecken möchte, kann zahlreiche Themenführungen aus dem Programm der gtm auch als privaten Rundgang buchen. Weitere Informationen und eine Übersicht über zusätzliche öffentliche Stadtführungstermine gibt es auf www.guetersloh-marketing.de.