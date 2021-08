Kreißsaalführungen per Live-Stream und vor Ort

Gütersloh. Die Geburtshilfe des Klinikum Gütersloh bietet die Kreißsaalführungen für werdende Mütter und Väter ab sofort im wöchentlichen Wechsel als Live-Stream und vor Ort an. Termin für die Frage-Antwort-Runde mit Dr. Wencke Ruhwedel, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ist jeweils donnerstags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr.

Vieles wird in Zeiten von Corona verschoben, doch Kinder werden natürlich auch in diesen Zeiten geboren. Um der aktuellen Corona-Lage gerecht zu werden, hat das Klinikum Gütersloh das Wechselmodell eingerichtet. So können werdende Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Fragen rund um die Geburt lieber per Live-Chat oder vor Ort stellen möchten. „Wir freuen uns sehr, sowohl online als auch in Präsenz über die Geburt in unserem Hause zu informieren“, erklärt Dr. Wencke Ruhwedel. Dabei geht sie natürlich auch auf aktuelle Corona-Fragen wie „Dürfen Väter mit zur Geburt?“ oder „Muss die Maske während der Geburt aufgelassen werden?“ ein.

Anmeldungen für die Kreißsaalführungen sind für Online- und Präsenzveranstaltung per E-Mail an kreissaal@klinikum-guetersloh.de erforderlich. Hier kann auch erfragt werden, an welchen Terminen die Kreißsaalführung digital und an welchen vor Ort erfolgt. Zudem wird Auskunft zu den Teilnahmebedingungen für die Präsenz-Termine erteilt.

Der Live-Stream kann am PC, über Smartphone oder Tablet verfolgt werden.

IOS-Nutzer müssen eine Avaya-App laden.