Kreative Reise in Paderborns Partnerstädte

Paderborn. Die Sommerferien verlocken zu neuen Erkundungen, jedoch ist ein Urlaub in anderen Ländern in der Zeit einer Pandemie nicht mal eben möglich… Deshalb holen die Städtischen Museen und Galerien einfach die Partnerstädte Paderborns ins Museum. In zwei- bis dreitägigen Workshops begeben sich Künstlerinnen und Künstler, Pädagoginnen und Pädagogen aus Paderborn zusammen mit Kindern und Jugendlichen auf eine kreative Reise in die Partnerstädte.

Es wird gebastelt, genäht, gemalt und geklebt – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Zur Auswahl stehen die folgende spannenden Workshops:

Blind Booking

„Blind Booking“ lautet das Motto von Dagmar Gornys Workshop. Es wird eine Stadt mit langer und spannenden Textiltradition „besucht“, die von den Teilnehmenden zunächst durch unterschiedliche Hinweise erraten werden muss. Danach werden Reise-Accessoires gebastelt und genäht.

Termin: 27. bis 29. Juli von 10 bis 14 Uhr

Alter: 12 bis 16 Jahre

Ort: Museumsatelier Schloss Neuhaus

Bolton in Miniatur

Kreativität ist auch bei Suat Özdemir gefragt. Mit Hilfe von Alltagsgegenständen, Holzresten, Pappe und Farbe soll ein Miniaturmodell der Stadt Bolton gestaltet werden. Das Projekt setzt sich nicht nur mit einer Partnerstadt Paderborns auseinander, sondern unterstützt gleichzeitig die Wiederverwertung von bereits genutzten Ressourcen.

Termin: 28. bis 30. Juli von 10 bis 14 Uhr

Alter: 10 bis 14 Jahre

Ort: Schloss Neuhaus

Textiles Urlaubsselfie

Ganz nach dem Motto „Zero Waste“ arbeitet Laura Schlütz. Die Künstlerin ist studierte Mode-Textil-Designerin und Medienwissenschaftlerin und bewegt sich schwerpunktmäßig im textilen Bereich, aber auch im Spannungsfeld zwischen Mode und Medien. In ihrem Workshop wird das Urlaubsselfie im Mittelpunkt stehen.

Termin: 37. Juli bis 1. August von 10 bis 14 Uhr

Alter: 10 bis 16 Jahre

Ort: Museumspädagogik Stadtmuseum Paderborn

Le Pamville. Die freundliche Stadt

Für die Wissbegierigen geht es im Workshop von Carolin Ferres um „Le Pamville. Die freundliche Stadt“. An der Pader gelegen, wartet Pamville mit vielen Sehenswürdigkeiten und interessanten Orten auf. Es wird ein fiktiver Reiseführer erstellt, der durch die Entdeckung und Erforschung Paderborns und seinen Partnerstädten entsteht.

Datum: 3. bis 5. August von 10 bis 14 Uhr

Alter: 10 bis 14 Jahre

Ort: Museumspädagogik Stadtmuseum Paderborn

Eine malerische Reise

Eva Wilcke ist Künstlerin und Museumspädagogin. In ihrem farbenfrohen Workshop soll sich alles um die Malerei drehen. Nach einem Erkundungstag zu den Städten Bolton und Le Mans lassen die Teilnehmenden die Pinsel schwingen und die spannendsten Aspekte der Städte werden auf Leinwand mit Acrylfarbe lebendig.

Datum: 5. bis 7. August von 14 bis 17 Uhr

Alter: ab 10 Jahre.

Ort: Museumswerkstatt, Schloss Neuhaus

Die Workshops sind auf drei bis vier Stunden pro Tag angesetzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro und wird vor Ort in Form von Bargeld eingesammelt.

Die Workshops finden an unterschiedlichen Orten mit Berücksichtigung der aktuelle Corona-Schutzverordnung in Paderborn statt.

Anmeldungen und Rückfragen:

E-Mail: t.keckpaderbornde oder Telefon: 05251/88127924.