Kreativ in der Krise – der Internationale Frauentag im Kreis Gütersloh

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März organisieren die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Gütersloh regelmäßig ein vielfältiges Angebot. Vom Internationalen Frauenfrühstück, über Kultur, Musik und Themenabenden bis hin zu Podiumsdiskussionen oder kleineren Aktionen vor Ort – das Programm ist abwechslungsreich. Vieles davon kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. Es wurden neue Formate gewählt, um dennoch wieder ein vielfältiges Programm anzubieten. Außerdem haben die Gleichstellungsbeauftragten eine kreisweite Mitmachaktion geplant.

Gütersloh. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Personen auf den Internationalen Frauentag aufmerksam zu machen. Dazu sollen am 8. März Plakate in frischen Frühlingsfarben und mit der Aufschrift ‚8. März Internationaler Frauentag 2021‘ in die Fenster von Privatwohnungen, Büros, Rathäusern und Geschäften gehängt werden.

Jedes Plakat ist mit einem QR-Code versehen, sodass schnell weitere Informationen rund um den Internationalen Frauentag und seine Bedeutung gefunden werden können. Alle, die sich an der Aktion beteiligen möchten, können das Plakat downloaden und selbst ausdrucken oder es sich von der jeweiligen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zusenden lassen. Der Download und die weiteren Kontaktdaten sind auf der Internetadresse der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Gütersloh und unter www.pia-online.eu zu finden.

Darüber hinaus ist ab dem 8. März der Filmclip ‚20 Frauen – ein Ziel: selbstbestimmt leben – füreinander da sein‘ des Frauenfilmteams Steinhagen unter www.youtube.com/watch?v=2RbsEw7TZsM&feature=youtu.be zu sehen.