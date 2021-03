Kostenlose Schnelltests bei den Johannitern Blomberg online buchen

Terminreservierung unter www. schnelltestzentrum-blomberg.de

Blomberg. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger die Termine für einen kostenlosen Corona-Schnelltest (PoC-Antigen-Test) bei den Johannitern in Blomberg unter www.schnelltestzentrum-blomberg.de online buchen. Auch kurzfristige Terminvereinbarungen sind möglich, das Mindestalter der zu testenden Person beträgt vier Jahre. Nach der Terminreservierung im Portal erhalten Testwillige ihren Termin zur Bestätigung per E-Mail. Die Schnelltests erfolgen per Drive-in in der Fahrzeughalle der Johanniter-Geschäftsstelle in Blomberg:

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Regionalverband Lippe-Höxter

Am Diestelbach 5-7

32825 Blomberg

Ist die Abstrich-Entnahme erfolgt, werden die Getesteten nach ca. 15 Minuten per SMS und E-Mail über ihr Ergebnis informiert. Bei einem positiven Testergebnis muss ein PCR-Test erfolgen. Mit Fragen oder Problemen können sich Interessierte weiterhin über das Service-Telefon 05235 95908999 melden. „Für einen schnellen Ablauf bitten wir alle Testwilligen, den Personalausweis und – soweit vorhanden – die Krankenkassenkarte zu ihrem Termin mitzubringen“, so Matthias Schröder, Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter Lippe-Höxter.

So läuft der Test ab

Fachlich qualifizierte Mitarbeitende nehmen unter Verwendung persönlicher Schutzausrüstung einen Abstrich aus dem tiefen Nasen-Rachen-Raum. Getestete bekommen nach ca. 15 Minuten ihr Ergebnis – digital per SMS und E-Mail. Im Falle eines positiven Testergebnisses wird das Gesundheitsamt informiert, das ggfs. eine Isolation nach dem Infektionsschutzgesetz anordnet.