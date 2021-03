Kosten sparen leicht gemacht – Oltrogge macht Drucklufttechnik „smart“

Bielefeld. Viele Unternehmen beschäftigen sich damit, ihre Produktion transparenter und damit kosteneffizienter sowie nachhaltiger zu gestalten. Die Erneuerung der Druckluftstation steht in diesem Zusammenhang häufig weit vorne auf der Liste. Als Engineering-Partner unterstützt Oltrogge Industriekunden mit smarten Lösungen für eine transparente Überwachung und optimale Servicierung der Druckluftanlage.

Der Energieträger Druckluft gilt als einer der teuersten Posten in produzierenden Betrieben – dennoch hängt nicht selten die gesamte Produktion von dieser Ressource ab. Fällt die Druckluftversorgung aus, steht die Produktion still. Diese Energiekosten effektiv zu senken, ist daher das Ziel der überwiegend mittelständischen Industriekunden des Familienunternehmens. Oft fehlt jedoch die Transparenz über die tatsächliche Performance der Druckluftanlage, um Einsparpotenziale klar zu erkennen. Als innovativer Partner im Bereich Drucklufttechnik bietet Oltrogge seinen Kunden genau an diesem Punkt Hilfestellung.

Ganz konkret setzt Oltrogge dabei auf die Smart Clamp von Druckluft-Partner Atlas Copco: Das Service-Team von Oltrogge stattet seit Anfang des Jahres alte, kleine oder technisch einfach konzipierte Bestandsanlagen seiner Kunden proaktiv mit der Smart Clamp aus. Dieser handliche Controller informiert zuverlässig über Betriebsstunden, Service- und Maschinenstatus und funktioniert herstellerunabhängig bei allen Kompressoren der Größenordnung 2 kW bis 30 kW.

Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Dank dieser Transparenz kann der Servicebedarf der Anlage zuverlässig analysiert werden. So lassen sich Reparatur- und Wartungskosten unter Kontrolle bringen und Energiekosten effektiv senken – das sorgt gleichzeitig für eine längere Lebensdauer der Druckluftanlage.

Smarte Lösungen wie diese sind bei Oltrogge dank des neuen Druckluft-Partners Atlas Copco zum Standard geworden: Die Kompressoren des Weltmarktführers werden serienmäßig mit modernsten Telemetrie-Systemen ausgestattet, sodass sowohl der Kunde als auch der Oltrogge-Kundenservice jederzeit Einblick in den Status der Anlage hat. Dank dieser Telemetrie-Anbindung kann eine gesamte Druckluftstation in Echtzeit überwacht sowie sämtliche Daten übersichtlich ausgewertet werden. So erhalten Anwender einen schnellen Überblick über den individuellen Wartungsbedarf, sowie Optimierungsmöglichkeiten der Druckluftanlage – Verfügbarkeit und Auslastung werden optimal auf den aktuellen Bedarf angepasst und unnötiger Energieverbrauch vermieden – das steigert die Effizienz und spart Kosten.