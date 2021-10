Paderborn. „Kompass Lernstatt – Neuausrichtung des digitalen Lernens“ – zu diesem Thema fand am 17. September 2021 im Heinz Nixdorf MuseumsForum eine Bildungskonferenz auf Initiative des Schulausschusses der Stadt Paderborn statt. Im Mittelpunkt des Zusammentreffens der Akteur*innen der schulischen Bildung stand die Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur „Lernstatt“, die die Stadt Paderborn an den städtischen Schulen betreibt. Aus dem Blickwinkel der verschiedenen Interessensgruppen sollten die Erwartungen an den Schulträger für die kommenden Jahre herausgearbeitet werden.

„Die Stadt Paderborn hat in den vergangenen Jahren ca. 10 Millionen Euro in das Projekt „Lernstatt“ investiert hat und jetzt auch Mittel aus dem Digitalpakt in Höhe von voraussichtlich 6,4 Millionen Euro bis Ende des Jahres abgerufen“, hob Bürgermeister Michael Dreier zur Begrüßung hervor. „Jetzt soll der Blick für die Weiterentwicklung geschärft werden, passend zum 20-jährigen Bestehen der Lernstatt Paderborn in diesem Jahr“, so Dreier.

Zu diesem Zweck waren die Schulleitungen der städtischen Schulen, die Mitglieder des Schulausschusses, Schüler- und Elternvertreter, Vertreter der Bezirksregierung und Projektverantwortliche der Lernstatt Paderborn eingeladen und 70 Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil, die von Dr. Stefan Sauer moderiert wurde. „Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen war lange unklar, ob die Veranstaltung in Präsenz stattfinden kann.Umso mehr freue ich mich, dass sich die wesentlichen mit Schule in der Stadt Paderborn befassten Akteure zu einem Ideenaustausch zur Weiterentwicklung der Lernstatt treffen können“, so Wolfgang Walter, Schuldezernent der Stadt Paderborn.

Für das Einstiegsreferat zum Thema „Digitale Medien im Schulkontext“ konnte Frau Prof. Dr. Dorothee Meister gewonnen werden. Angeregt durch diesen Impulsvortrag fanden die weiteren anregenden Diskussionen in verschiedenen Workshops statt, unter anderem zu den Themen Bildungsgerechtigkeit, Vernetzung, Blended Learning und Dienste. Die Ergebnisse wurden anschließend im Plenum präsentiert und so konnten sich jeder Teilnehmer einen Überblick über den Inhalt aller Workshops verschaffen.

„Ich bedanke mich sehr für die Anregungen zur Neuausrichtung des digitalen Lernens, die sicher den Weg zu weiteren Beratungen in den Schulausschuss der Stadt Paderborn finden werden“, so abschließend Petra Tebbe, Vorsitzende des Schulausschusses der Stadt Paderborn.