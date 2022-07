Klosterfestival 2022: Mehr als 20 Veranstaltungen vom 1. Juli bis zum 14. August in ganz OWL

Vokalisen und Klangräume in Blomberg, Orgelkonzerte in Lemgo

Marienmünster/Kreis Lippe. Es ist wieder Klosterfestivalszeit! Alle zwei Jahre verwandeln sich in den Sommerwochen die monastischen Orte in der Klosterlandschaft Ostwestfalen-Lippe in Konzertbühnen, Ausstellungsräume und Begegnungsstätten. In einem bewährten Mix von Konzerten, Workshops und Wanderungen oder anderen Entdeckungsreisen bieten die Sommermonate eine kostbare Zeit, um die Schätze der Region kennenzulernen. Das Klosterfestival 2022 rückt vom 1. Juli bis 14. August Natur und jahrhundertealte Kulturlandschaften in der Begegnung mit den Menschen neu ins Bewusstsein und schafft Angebote zum Aufatmen, Innehalten und Genießen. Musik, Gesang, Tanz, bildende Kunst und Literatur mit ihrem reichen Erbe treten in einen inspirierenden Dialog.

» Gelebte kulturelle Vielfalt «

Auch 2022 konnte wieder ein attraktives Programm entstehen, das vor allem an den Wochenenden in den Reisemonaten Juli und August vielfältige Angebote bereithält. Besucher sind herzlich eingeladen, dabei zu sein, wenn im Austausch mit den Künstlern literarische und musikalische Wege entstehen, die kulturelle Brücken schlagen und beziehungsreiche Verbindungen zwischen den Menschen und Orten schaffen. In beinahe jedem der Ensembles, die das Klosterfestival bereichern, spielen Musiker verschiedener sozialer, religiöser und kultureller Hintergründe. „Das Erlebnis von Zusammengehörigkeit, von Freude in der Gemeinschaft und die Verlässlichkeit von Ritualen können uns Kraft, Zuversicht und Halt geben“, ist Projektleiter Hans Hermann Jansen überzeugt.

» Erlebnis von Zusammengehörigkeit und friedlichem Miteinander «

Eröffnet wird das Klosterfestival 2022 am Freitag, 1. Juli, um 19.30 Uhr in der Marienkirche Höxter mit Licht, Klang und mittelalterlicher Musik des Ensembles Trecanum (Strasbourg) sowie dem Jazz-Duo Clarox. Vom Westfälischen Barockorchester „La Fonte“ Münster und dem Eranos-Ensemble, Orgelkonzerten in Lemgo und Borgentreich über ein elfköpfiges Cellistenensemble nebst stimmschöner Sopranistin der Hochschule für Musik Detmold bis hin zum Shiki-Duo und Rox-Jazz-Trio, die ihr Publikum bei „Blue Church“ mit einer faszinierenden Kombination aus Jazz und Gregorianik verzaubern, den„Zeitreisen“ in Warburg und Blomberg oder einem Monteverdi-Marienvesper-Projekt in Marienfeld und Corvey sind bis zum 14. August mehr als 20 Veranstaltungen geplant. Und natürlich werden auch das Ferientheater für Jugendliche sowie die Bach-Nacht mit Wein und Brot auf dem Konventsplatz der Abtei Marienmünster oder die beliebten Bach-Wanderungen eine Wiederauflage erfahren.

» Broschüre mit allen Terminen «

Alle Termine mit vielen Details finden Interessierte zusammengefasst in einer 40-seitigen Broschüre, die bei den Veranstaltern angefordert werden kann (buero@klosterlandschaft-owl.de). Zudem steht ein Download des Heftes auf www.klosterlandschaft-owl.de bereit. Das Klosterfestival 2022 wird im Rahmen der Regionalen Kulturpolitik des Landes NRW sowie von den Kreisen Höxter, Lippe, Gütersloh und Paderborn, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der VerbundVolksbank OWL eG gefördert.