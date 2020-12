Kleine Forscher und Entdecker gehen auf naturwissenschaftliche Reise

Aktionswoche der Naturwissenschaften des Familienzentrums Südstadt Lügde unter Corona-Bedingungen

Blomberg. Früh übt sich, wer Forscher und Entdecker werden will: In Zusammenarbeit mit der Firma Dusyma und der Osthushenrich-Stiftung aus Gütersloh hat das Familienzentrum Südstadt Lügde eine Aktionswoche der Naturwissenschaften durchgeführt. Das Familienzentrum Südstadt Lügde – ein Zusammenschluss der Johanniter-Kita Burg Adebar sowie der städtischen Kitas Falkenhagen und Sabbenhausen – schickte seine Schützlinge auf eine naturwissenschaftliche Reise. Bunte Workshops von Bewegung-Koordination oder Transport über Lichtarchitektur und Sandwanne-Sinne bis hin zum Bau des schiefen Turms von Pisa luden die Kleinen zum Mitmachen ein. Im Zentrum standen dabei die sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Unter Anleitung des Workshop-Teams von Reinhard Stükerjürgen standen nicht nur Themen wie Statik und Mengenlehre auf dem Programm, sondern auch die gemeinsame Problemlösung zur Förderung der Teamarbeit und Stärkung des Gemeinschaftsgefühls.

„Alle Aktivitäten fanden unter Corona-Bedingungen gemäß unserem Hygienekonzeptstatt“, berichtet Beate Deppenmeier, Leiterin der Kita Sabbenhausen. „Eine rundum gelungene Aktion“, so das Fazit der drei Kita-Leiterinnen. Und auch die Kinder waren begeistert dabei und freuten sich über die schöne Abwechslung, die sie in Zeiten der Pandemie-Beschränkungen besonders zu schätzen wussten. Seit vielen Jahren fördert die Osthushenrich-Stiftung Aktionen wie diese. Dieses Mal unterstützte sie mit 2.200 € die Aktionswoche der Naturwissenschaften des Familienzentrums Südstadt Lügde, die die Weiterentwicklung und Entfaltung der Kreativität jedes einzelnen Kindes fördern soll. „Ein herzliches Dankeschön an das Workshop-Team von Reinhard