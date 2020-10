Kleidung neu entdecken im Ferienworkshop

Paderborn. Für „Die Kleiderforscher*innen“ heißt es in den Herbstferien sich gut zu kleiden: Im Rahmen des Projekts „Get Dressed! – Das Kleid in Geschichte, Kunst und Natur“ der Städtischen Museen und Galerien Paderborn können Kinder zwischen 10 und 14 Jahren die unterschiedlichen Ausstellungen entdecken und das Thema Kleidung aus verschiedenen Richtungen kennenlernen.

Das Stadtmuseum zeigt die Ausstellung „Kleider machen Leute. Fotografien von Herlinde Koelbl“, die Menschen in ihrer Berufskleidung und privat porträtiert hat. Im Naturkundemuseum präsentiert die Ausstellung „Kleid der Tiere. Geniale Verpackungen der Natur“, dass manche Tiere von Natur aus ausdrucksvolle und unverwechselbare Kleidung geschenkt bekommen haben. Im Residenzmuseum geht es in der Ausstellung „Standesgemäß“ um die Porträtgemälde der Fürstenberg Stiftung Eggeringhausen aus dem 17. und 19. Jahrhundert, die zeigt, dass die Kleidung des Porträtierten die Zugehörigkeit zu einem Stand verdeutlicht. Die Städtische Galerie in der Reithalle präsentiert in der Ausstellung „anziehend. Kunst-Kleider und textile Objekte“ Objekte, Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Fotografien aus unterschiedlichen Sammlungen zum Thema Kleidung und Mode.

Im Anschluss an die Führung durch die jeweilige Ausstellung werden die Kleiderforscher*innen selbst kreativ. Dabei können sie wählen, ob sie alle Ausstellungen besuchen oder nur die Ausstellungen, die sie besonders interessieren.

Dienstag, 13.10.2020: Stadtmuseum „Kleider machen Leute“, 10.00 bis 14.00 Uhr

Mittwoch, 14.10.2020: Naturkundemuseum „Kleid der Tiere“, 10.00 bis 14.00 Uhr

Donnerstag, 15.10.2020: Residenzmuseum „Standesgemäß“, 10.00 bis 14.00 Uhr

Freitag, 16.10.2020: Galerie in der Reithalle „anziehend. Kunst-Kleider und textile Objekte“, 10.00 bis 14.00 Uhr

Treffpunkt: am jeweiligen Museum

Kosten pro Termin: 5 Euro inkl. Material

Eine Anmeldung ist per E-Mail bei Carolin Ferres, c.ferrespaderbornde, erforderlich.