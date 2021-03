Kindertheater interaktiv – Livestream für Kinder: Weberei präsentiert Morgenstar und Ringelspatz

Gütersloh. Der erste Sonntag im Monat gehört in der Weberei traditionell den Familien, auch während der Shutdown-Zeit hält der Bürgerkiez an diesem Termin fest. Am 7. März bringt die Weberei mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Bielefeld-Gütersloh ihr beliebtes Kindertheater per Livestream in die heimischen Wohnzimmer. Das Theater Tom Teuer führt das Stück „Morgenstar und Ringelspatz“ live in der Weberei auf, die Vorstellung wird in Echtzeit mitgefilmt und die Kinder und Familien können per Videostream bequem und einfach von zu Hause aus zuschauen.

Die Zuschauer werden dabei auch aktiv mit eingebunden, werden per Live-Kommentar zum Teil des Geschehens auf der Bühne und können zu Hause mitreimen und -dichten. „Bei unseren virtuellen Angeboten ergeben sich stets spannendere Möglichkeiten zur Teilhabe, als wenn man einfach ein fertig produziertes Video hochladen würde“, erklärt Programmleitung Jana Felmet die Entscheidung für ein Live-Programm auf der Bühne. „Das Konzept der interaktiven Echtzeit-Vorstellungen erfreut sich riesiger Beliebtheit. Unsere letzten Kindertheatervorstellungen erreichten jeweils einige tausend Familien“, ergänzt Weberei-Chef Steffen Böning.

Die Geschichte von Reimmund Vogel und seiner Vogelscheuche Knuddeldaddelda zieht Groß und Klein in ihren Bann. Die Zuschauer können sich auf bunte Vögel, lustige Gedichte und spannende Abenteuer freuen. Das Stück ist geeignet für Kinder ab etwa vier Jahren. Die Vorstellung startet am Sonntag, den 7. März um 11:00 Uhr auf der offiziellen Facebook-Seite der Weberei sowie unter www.weberei.de.Der Zugang zum Stream ist kostenlos. Wer die Kulturarbeit der Weberei unterstützen möchte, findet auf der Website der Weberei auch die Möglichkeit, eine Spende zu hinterlassen.