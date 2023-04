Kindergartenkinder sammeln für die Ärmsten

Gemeinsame Spendenaktion für die Speisenkammern während der Fastenzeit

Büren. Im Rahmen der Spendenaktion „Ich verzichte für Dich“, die von der Sozialraumberatung in den Kommunen Bad Wünnenberg, Büren und Salzkotten ins Leben gerufen wurde, stand am Freitag, 31.03.2023 eine ganz besondere Spendenübergabe an. Die Kinder der katholischen Kindertageseinrichtung Liebfrauen aus Büren beteiligten sich an dieser Aktion und sammelten über die Fastenzeit Lebensmittelspenden.

Diese übergaben die Kinder an Sozialraumberaterin Lisa Hardes vom Caritasverband Büren. „Wir freuen uns sehr, dass die Kinder so viele Lebensmittel gesammelt haben und diese sogar persönlich in der Geschäftsstelle abgegeben haben“, so Hardes.

Die Spenden werden in der Karwoche an die Speisenkammern der Kommunen verteilt. Mit der Spende des Kindergartens ist die Lebensmittel-Sammlung während der Fastenzeit für die Speisekammern zu Ende gegangenen.

Sprechzeiten Sozialraumberatung:

Bad Wünnenberg: Montag von 9:00 – 11:00 Uhr (Im Aatal 1, KuGA)

Büren: Montag von 9:00 -11.00 Uhr (Königstraße 16, Stadtverwaltung Büren, Raum 27)

Salzkotten: Mittwoch von 9:00 – 11:00 Uhr (Geseker Straße 10, im Salinenhof)