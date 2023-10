Kinder suchen Museumsschätze im Mindener Museum

Freie Plätze bei Herbstferienaktionen

Minden. Kinder, die in der zweiten Ferienwoche noch etwas Besonderes erleben möchten, sind im Mindener Museum genau richtig. Beim Ferienprogramm „Museumsschätze hautnah“ sind am 10. Oktober von 9-12 Uhr noch Plätze frei. Gemeinsam begeben sich die Teilnehmer*innen im Alter von 6-10 Jahren auf die Suche nach alten Schätzen und basteln sich am Ende einen eigenen kleinen Schatz. Neben einem mittelalterlich anmutenden Geldbeutel kann sich jedes Kind eigene Goldmünzen basteln.

Einige wenige freie Plätze gibt es auch noch am 12. Oktober von 14-17 Uhr bei der Aktion „Leg mal einen Zahn zu! Alte Sprichwörter und fast vergessene Redewendungen“. Kinder ab 8 Jahren finden im Museum heraus, woher so manches alte Sprichwort kommt und stellen schnell fest, dass sich viele alte Redewendungen um Nahrungsmittel und Getränke drehen. Passend dazu basteln sie anschließend „Glücksschweinchen“ aus Kronkorken und gemütliche „Flaschen-Lichter“.

Pro Kind kosten die Aktionen jeweils 10 €. Für alle Termine ist eine vorherige Anmeldung unter museum@minden.de oder Tel. 0571-9724020 erforderlich. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15 Kindern. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Kindern. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de.