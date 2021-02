Karriere-Event „Talent Meets Bertelsmann” erstmals virtuell

Bertelsmann sucht Nachwuchstalente auf innovativem Weg

Interessierte aller Studienfachrichtungen können sich bis 14. März bewerben

Drei Stunden TMB21 an drei Tagen in der Woche über drei Wochen hinweg

Gütersloh. Erstmals lädt Bertelsmann Studierende aus allen Teilen Europas zu einem rein virtuellen Karriere-Event ein: Die 13. Ausgabe von „Talent Meets Bertelsmann“ (TMB) findet vom 12. bis zum 30. April 2021 in einer innovativen digitalen Umgebung statt, in der virtuelle Lesungen und Wohnzimmer-Konzerte die kreativen Workshops und den Wettbewerb der Teilnehmenden abrunden. Die Bewerbungsphase für TMB21 hat jetzt begonnen, angesprochen sind kreative, technologieaffine Studierende aller Fachrichtungen. Seit 2008 haben rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Programm durchlaufen. Mehr als 160 von ihnen arbeiten heute in teilweise herausgehobenen Positionen im internationalen Medien-, Services- und Bildungsunternehmen Bertelsmann. Jahr für Jahr bewerben sich zwischen 700 und 1.000 Studierende für TMB.

„Wir verfolgen das Ziel, eine breite, internationale und möglichst diverse Gruppe von Talenten mit Bertelsmann zusammenzubringen. TMB ist als starke und attraktive Marke für diese Zielgruppe etabliert“, sagt Bertelsmann-Personalvorstand Immanuel Hermreck. „Wir finden hier eine denkbar große Vielfalt genau der kreativen Nachwuchstalente, die Bertelsmann sucht – und sie finden einen Arbeitgeber, der Begeisterung weckt. Denn langfristig bietet Bertelsmann Talenten interessante Aufgaben, die frühe Übernahme von Verantwortung sowie vielfältige Karrieremöglichkeiten.“ Hermreck weiter: „TMB ist mehr als ein Programm. Es ist ein lebendiges, jährlich weiter wachsendes Netzwerk, das für uns eine wertvolle Talent-Ressource bildet. Von daher freue ich mich, dass wir trotz der Corona-Pandemie in der Lage sind, 2021 wieder ein TMB-Programm anzubieten, rein digital, hoch innovativ und richtig kreativ.“

Für TMB21 sind bis zu 50 Plätze an Studierende aus ganz Europa zu vergeben. Interessierte können sich bis zum 14. März unter www.talentmeetsbertelsmann.com bewerben. Das Programm beginnt am 12. April. Es erstreckt sich diesmal über drei Wochen. An drei Tagen pro Woche finden immer am frühen Abend dreistündige Veranstaltungen statt, ausschließlich digital. Jeweils sieben Studierende arbeiten in sechs interdisziplinären Gruppen an übergreifenden Fragestellungen aus den Bereichen Creativity & Data mit besonderer Relevanz für die Geschäfte von Bertelsmann. Themen sind beispielsweise Journalismus, Storytelling, Entertainment, Learning, Supply Chain oder Tech & Data. In den Workshops werden die Teilnehmenden gecoacht – unter anderem von Bertelsmann-Top-Managern.

„So wie es bei den Live-Events bisher war – und hoffentlich ab 2022 wieder sein wird –, werden wir auch das virtuelle TMB zu einem einzigartigen Erlebnis für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen“, verspricht Immanuel Hermreck. „Wir planen neben den Workshops, in denen die Studierenden zusammen an spannenden, realitätsnahen Projekten arbeiten werden, virtuelle Live-Events wie Wohnzimmer-Konzerte oder eine Studio-Tour, aber auch eine Quiz-Night und Netzwerkabende. So vermitteln wir ihnen zumindest indirekt etwas von der Faszination Bertelsmann.“ Am 28. April werden die Gruppen ihre Workshop-Ergebnisse vor der Jury präsentieren, die dann zwei Tage später die Sieger bekanntgeben wird. Dem Jury-Team gehören auch diesmal Top-Manager aus den wichtigsten Bertelsmann-Geschäften an, was die Bedeutung des Events für den Konzern zusätzlich unterstreicht. Für die besten Teams gibt es attraktive Preise und Auszeichnungen – zusätzlich zu einer gewinnbringenden Erfahrung und dem Kontakt untereinander wie zu Bertelsmann.

