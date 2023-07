Karl-Josef Laumann übernimmt Baumpatenschaft

Am vergangenen Sonntag besuchte Arbeitsminister Karl-Josef Laumann das Gelände der Landesgartenschau in Höxter. Auch, um sich auch über die aktuellen Entwicklungen in der Branche sowie die Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu informieren. Begleitet wurde der Minister von Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann, der Geschäftsführerin der Landesgartenschau, Claudia Koch sowie Thomas Gerber, Bezirksverbandsvorsitzender Ostwestfalen Lippe, Verband Galabau NRW.

Höxter. Beeindruckt von der Vielfalt der Landesgartenschau führte Minister Laumann intensive Gespräche über die Chancen und Herausforderungen in der grünen Branche, die in der Region eine bedeutende Rolle spielt. „Die Herausforderungen des Fachkräftemangels und die Personalnot, mit denen auch diese Branche konfrontiert ist, müssen angegangen werden. Die Landesregierung hat deshalb die Fachkräfteoffensive NRW gestartet. Ein zentrales Handlungsfeld der Offensive ist die Stärkung der beruflichen Bildung. Denn unser Ziel ist klar: Nordrhein-Westfalen soll Berufsbildungsland Nummer Eins werden! Es ist wichtig, dass sowohl die Politik als auch die Unternehmen die Attraktivität der beruflichen Bildung weiter steigern“, so der Minister. Es wäre entscheidend, dass Betriebe die grüne Branche als attraktiven Arbeitsmarkt für junge Talente positionieren. Er lobte die Anstrengungen der Landesgartenschau in Höxter und aller beteiligten Unternehmen, die mit ihrem Engagement und ihrer Innovation die Region als Vorreiter im Bereich Garten- und Landschaftsbau etabliert haben.

Höhepunkt des Besuchs war die Übernahme einer Baumpatenschaft. In Anlehnung an sein Ressort als Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen wurde hier der Taschentuchbaum ausgewählt. Diese Aktion unterstreicht das Bewusstsein für den Schutz der Natur und betont die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung.

Am Ende eines informativen Rundgangs äußerte Minister Laumann seine Anerkennung für die gemeinsamen Bemühungen der Stadt Höxter und der Landesgartenschau 2023 Höxter gGmbH, für ihre Arbeit und ihr Engagement, die Region sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch voranzubringen.

Die Landesgartenschau in Höxter dient nicht nur als Ort der Schönheit und Erholung, sondern auch als Plattform für wichtige Diskussionen über die Zukunft der Branche und der Region. Minister Laumanns Besuch unterstreicht hierbei dessen Bedeutung als Motor für wirtschaftliches Wachstum und ökologische Nachhaltigkeit.